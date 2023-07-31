MLB／送走薛則代表要重建？大都會總管澄清：不是大拍賣

季前大撒幣的大都會隊今年戰績不如預期，他們也選擇送走塞揚強投薛則（Max Scherzer），換回遊騎兵農場大物亞古納（Luisangel Acuna）。大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今天受訪時強調，球隊沒有要重建。

大都會目前50勝55敗排在國聯東區倒數第2，距離國聯外卡第3的馬林魚隊還有6.5場勝差。艾普勒今天受訪時表示，「我想明確表示，這不是重建，不是大拍賣，不是在清算。」

「這不代表我們放棄2024年賽季，我們仍會擁有具競爭力的隊伍。如同我說的，我們不想忍受一段時間戰績不佳。」艾普勒說。

現年21歲的亞古納是大聯盟官網百大新秀第44名，今年已經升到小聯盟2A，出賽84場，敲出7轟、51分打點，打擊率3成15。埃普勒表示他看中亞古納的頂級運動能力，知道他目前主要守游擊，也有二壘和中外野守備經驗，「我們有可能讓他守這些位置，但我想先和他談過。」