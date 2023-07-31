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MLB／歐森雙響趕全壘打進度 勇士重砲出擊橫掃釀酒人

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士重砲歐森今天掃出雙響炮，在聯盟全壘打排行榜持續緊追大谷翔平。 美聯社
勇士重砲歐森今天掃出雙響炮，在聯盟全壘打排行榜持續緊追大谷翔平。 美聯社

勇士的亞古納（Ronald Acuna Jr.）正在打出一個歷史級的全能賽季，從開季就牢牢鎖定MVP寶座，但他的最大競爭者可能是隊友歐森（Matt Olson）。身為國聯雙冠王的歐森今天再度追加雙響砲跟5分打點，幫助勇士以8：6轟垮釀酒人，在這次龍頭對決以橫掃姿態拿下系列賽。

去年從運動家被交易來勇士的歐森上個賽季表現不如預期，OPS是生涯完整球季次低。但今年在勇士打線更加健康且完整的情況下，也解放了歐森的打擊表現。賽前歐森的33轟、83分打點位居國聯全壘打、打點雙冠王，OPS在國聯排名第三，僅次於隊友亞古納及被自己「取代」的弗里曼（Freddie Freeman）。

今天歐森分別在第三局及第八局炸裂，本季累積35轟持續緊追大聯盟全壘打王大谷翔平，他生涯紀錄是2021年的39轟，照目前進度要刷新並非難事。外媒估算，依照歐森的全壘打頻率，季末上看55發全壘打，有望挑戰2005年安卓瓊斯（Andruw Jones）創下的51轟隊史紀錄。

「我們的目標是到季末持續保持穩定的進步，回顧過去並對此感到滿意」，歐森說，上個月他希望自己的打擊能有更多穩定性，在跟歐蘇納（Marcell Ozuna）等隊友討論後收到了很好的成效。「數據到季末會自然而然的推高，不能過度深陷其中，我只想確立我的打擊策略。」

此外，勇士三壘手萊利（Austin Riley）在第一局敲出了463英尺的大號全壘打，這是他過去40個打數敲出的第8轟。本季勇士已經累積20支450英尺以上的全壘打，沒有任何一支其他球隊敲出10支，這也創下2015年Statcast開始追蹤後的最高數字。

在進入到對釀酒人的系列賽前勇士近10場只拿下3勝，但他們顯然毫不驚慌，系列賽三場分別拿下10、11、8分，輕鬆橫掃國聯中區龍頭的釀酒人。而釀酒人在吞下三連敗後，也重新將分區王座讓給紅人。

勇士

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