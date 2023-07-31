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MLB／七月打太好準備鎖定季後賽 小熊告訴其他球隊不賣了

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊明星賽後戰績扶搖直上，有機會透過交易持續補強。 美聯社
小熊明星賽後戰績扶搖直上，有機會透過交易持續補強。 美聯社

明星賽前戰績不及五成的小熊隊隨著七月戰績長紅，從原先考慮兜售投打雙星史卓曼（Marcus Stroman）、貝林傑（Cody Bellinger），眼見有機會一拚季後賽，決定將主力留下並伺機補強。據傳近期小熊已向各隊告知自己不會當賣家，也讓交易市場上的補強選項再度減少。

小熊在明星賽後戰績11勝5敗，勝率近七成，將戰績一路拉升至五成以上，其中更包含一波八連勝，直到今天才被紅雀給終止。目前小熊距離外卡有3.5場勝差，可能一個系列賽就有機會追過領先群，為此，他們也宣布自己將「下架」詢問度最高的史卓曼與貝林傑，甚至有可能成為買家。

史卓曼本季吃下全隊最多的125.2局，拿下10勝，防禦率韋為.51；而小熊以一年約簽下的貝林傑更是中了大樂透，本季反彈繳出MVP級身手，是全隊OPS最高的打者，全壘打、打點、盜壘等數據都在陣中名列前茅，兩人合約都將在年底到期。

身為陣中僅存2016奪冠班底，漢崔克斯（Kyle Hendricks）認為目前球隊氣氛相當好，並且士氣高漲。「我們很喜歡球隊現在的處境，也對前進方向感到興奮」，漢崔克斯說，「我打賭我們的士氣會持續上升，我們打得越好，就越有機會拿下這個分區，這是我們想達成的目標。」

對於小熊球員來說，球隊在交易截止日前是處在賣家的角色，感覺會好上許多，總教練羅斯（David Ross）也表示贊同。「球隊充滿一致性、信念，這支隊伍正走在一起」，羅斯說，「我們依舊有不夠完美的地方，但如同我說的，信念跟信心具有強大的力量。」

小熊

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