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MLB／薛則挨轟居國聯之冠 遊騎兵仍盼強化投手輪值

中央社／ 綜合外電報導
遊騎兵冀望薛則加盟能加強化投手戰力。 路透社
遊騎兵冀望薛則加盟能加強化投手戰力。 路透社

德州遊騎兵在交易大限剩兩天情況下，於今天宣布從紐約大都會換來3屆賽揚獎（Cy Young Award）得主薛則（Max Scherzer）。

法新社報導，遊騎兵在簡短聲明中說：「我們已經送出能守內、外野的小聯盟球員亞古納（Luisangel Acuna） ，並從紐約大都會那裡獲得薛則。」

這筆交易29日晚間已傳得沸沸揚揚，且薛則28日也曾針對大都會將終結者羅伯森（David Robertson）送到邁阿密馬林魚，在媒體前表達他對球隊未來規劃的不滿。

薛則的合約附帶完整的不可交易條款，因此這次的交易需要他同意才能成真。

他同時擁有2024年球季4330萬美元的球員選擇權，這讓他能掌控自己的未來。

薛則是幫華盛頓國民2019年奪下世界大賽冠軍的重要一員。

本季至今，薛則在先發了19場、投107.2局，戰績9勝4敗、防禦率4.01，這與他的實力有段落差。

他目前被打了23支全壘打，是國家聯盟挨轟次數最多的紀錄。

即便如此，遊騎兵還是希望有他加入來強化投手輪值，因為他們的先發投手群防禦率高達5.89。

遊騎兵目前戰績60勝45敗，雖在美國聯盟西區位居龍頭，但僅領先休士頓太空人1場勝差。

遊騎兵 大都會

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