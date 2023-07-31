MLB／終結者受腰傷所困 藍鳥向紅雀換來火球男希克斯

藍鳥隊終結者羅瑪諾（Jordan Romano）日前因腰部發炎進入15天傷兵名單，今天他們和紅雀隊達成交易，得到火球男希克斯（Jordan Hicks）。

現年26歲的希克斯以火球聞名，據《Baseball Savant》統計，他今年的伸卡球均速高達100.5英里（約161.7公里）。他本季出賽40場，有8次救援成功，防禦率3.67，總共投41.2局送出59次三振，但也送出24次保送。

今年是希克斯最後一次有薪資仲裁資格，年薪為188.3萬美元，季後將成為自由球員。藍鳥出的籌碼是自家農場排名第7的投手羅伯斯（Sem Robberse）以及右投克洛芬斯頓（Adam Kloffenstein）。

藍鳥隊終結者羅瑪諾本季已拿到28次救援成功，防禦率2.79。不過美媒「MLBTR」指出，他在明星賽後就飽受腰傷所困，藍鳥需要時間讓他完全健康再回歸。