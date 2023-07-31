快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

MLB／終結者受腰傷所困 藍鳥向紅雀換來火球男希克斯

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀將火球男希克斯交易到藍鳥。 美聯社
紅雀將火球男希克斯交易到藍鳥。 美聯社

藍鳥隊終結者羅瑪諾（Jordan Romano）日前因腰部發炎進入15天傷兵名單，今天他們和紅雀隊達成交易，得到火球男希克斯（Jordan Hicks）。

現年26歲的希克斯以火球聞名，據《Baseball Savant》統計，他今年的伸卡球均速高達100.5英里（約161.7公里）。他本季出賽40場，有8次救援成功，防禦率3.67，總共投41.2局送出59次三振，但也送出24次保送。

今年是希克斯最後一次有薪資仲裁資格，年薪為188.3萬美元，季後將成為自由球員。藍鳥出的籌碼是自家農場排名第7的投手羅伯斯（Sem Robberse）以及右投克洛芬斯頓（Adam Kloffenstein）。

藍鳥隊終結者羅瑪諾本季已拿到28次救援成功，防禦率2.79。不過美媒「MLBTR」指出，他在明星賽後就飽受腰傷所困，藍鳥需要時間讓他完全健康再回歸。

藍鳥 紅雀

相關新聞

MLB／大谷翔平敬遠又+2登「敬遠王」 壘上遇小葛雷諾咧齒笑

天使隊今天激鬥到延長10局，靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，終場以3：2擊敗藍鳥隊，避免在3連戰遭到橫...

MiLB／鄭宗哲2A生涯首轟出爐！ 延續好手感連8場敲安

旅美海盜隊台灣野手鄭宗哲維持好手感，今天在小聯盟2A出賽，單場2安、首局敲出2A個人生涯首轟；紅襪隊2A台灣投手劉致榮今...

MLB／塞佛里諾大崩盤慘輸金鶯 球迷高喊「洋基爛透了」

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分，讓球隊一路處於挨打局面，終...

MiLB／李灝宇本季第5轟出爐 潘文輝1局無失分救援成功

旅美費城人隊小聯盟高階1A野手李灝宇今天敲出個人本季第5轟、近期連6場出賽敲安手感燙；費城人隊1A投手潘文輝今天後援登板...

MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

大都會隊昨天把王牌投手薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵隊，另一位3屆塞揚獎強投韋蘭德（ Justin Ver...

MLB／遊騎兵先發輪值再升級 得到紅雀左投蒙哥馬利

遊騎兵隊昨天才向大都會隊換來塞揚強投薛則（Max Scherzer），今天再度和紅雀隊達成協議，得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。 蒙哥馬利今年已先發21場，主投121

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦