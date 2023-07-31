MLB／五局的王者史奈爾！教士橫掃遊騎兵但仍未決定賣不賣

在五局內就別想打爆史奈爾（Blake Snell）！今天史奈爾再度投出一場五局零自責分外帶9K的好投，率領教士以5：3獲勝，三連戰橫掃美聯西區龍頭遊騎兵。距離交易大限截止只剩下不到兩天，教士目前還落後外卡第三的釀酒人5場勝差尚未絕望，據傳教士還沒決定在交易市場的方向，仍會持續聽取各種報價。

史奈爾在開季的荒腔走板後逐漸找回賽揚身手，當年以最低局數拿下賽揚獎而被稱為「五局賽揚」的他，防禦率從開季最高的7.88一路下修到目前全聯盟最低的2.50。這個月他出賽6場就有4場僅投5局，但拿下4勝1敗，防禦率僅0.56，連續兩個月單月防禦率不超過1，有機會蟬聯國聯單月最佳投手。

值得一提的是，史奈爾防禦率雖亮眼，但本月每局被上壘率是完全不及格的1.50，在32局的投球中就送出26次四壞球。今天在5局內也丟出4次四壞，另外被敲出4支安打，卻只失一分非自責分，堪稱是「最強精算師」。

「我很高興能橫掃對手」，史奈爾說，「希望這能提高我們在市場上成為買家的機會，我只是不去一直想著它，不管發生什麼終究會發生，但我能專注在我的投球上。」

雖然至今距離外卡仍有5場勝差，不過外界仍看好教士有機會在賽季末段扮演程咬金，除了在七月打出一波15勝9敗的小高潮，他們排名國聯第3的得失分差也顯示了戰績理應比帳面上更好看。

目前教士在交易市場的定位仍不明確，在最後一天結束之前依舊有變數，過去幾周也傳出教士開放聆聽索托（Juan Soto）、海德（Josh Hader）、史奈爾的報價。目前教士的陣容深度還有許多地方不足，一旦他們決定當賣家，預計年底合約到期的史奈爾及海德兩人會是最熱門的標的。