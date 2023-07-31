快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

MLB／五局的王者史奈爾！教士橫掃遊騎兵但仍未決定賣不賣

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾今天再繳五局9K好投，拿下本季第八勝。 路透社
史奈爾今天再繳五局9K好投，拿下本季第八勝。 路透社

在五局內就別想打爆史奈爾（Blake Snell）！今天史奈爾再度投出一場五局零自責分外帶9K的好投，率領教士以5：3獲勝，三連戰橫掃美聯西區龍頭遊騎兵。距離交易大限截止只剩下不到兩天，教士目前還落後外卡第三的釀酒人5場勝差尚未絕望，據傳教士還沒決定在交易市場的方向，仍會持續聽取各種報價。

史奈爾在開季的荒腔走板後逐漸找回賽揚身手，當年以最低局數拿下賽揚獎而被稱為「五局賽揚」的他，防禦率從開季最高的7.88一路下修到目前全聯盟最低的2.50。這個月他出賽6場就有4場僅投5局，但拿下4勝1敗，防禦率僅0.56，連續兩個月單月防禦率不超過1，有機會蟬聯國聯單月最佳投手。

值得一提的是，史奈爾防禦率雖亮眼，但本月每局被上壘率是完全不及格的1.50，在32局的投球中就送出26次四壞球。今天在5局內也丟出4次四壞，另外被敲出4支安打，卻只失一分非自責分，堪稱是「最強精算師」。

「我很高興能橫掃對手」，史奈爾說，「希望這能提高我們在市場上成為買家的機會，我只是不去一直想著它，不管發生什麼終究會發生，但我能專注在我的投球上。」

雖然至今距離外卡仍有5場勝差，不過外界仍看好教士有機會在賽季末段扮演程咬金，除了在七月打出一波15勝9敗的小高潮，他們排名國聯第3的得失分差也顯示了戰績理應比帳面上更好看。

目前教士在交易市場的定位仍不明確，在最後一天結束之前依舊有變數，過去幾周也傳出教士開放聆聽索托（Juan Soto）、海德（Josh Hader）、史奈爾的報價。目前教士的陣容深度還有許多地方不足，一旦他們決定當賣家，預計年底合約到期的史奈爾及海德兩人會是最熱門的標的。

史奈爾

相關新聞

MLB／大谷翔平敬遠又+2登「敬遠王」 壘上遇小葛雷諾咧齒笑

天使隊今天激鬥到延長10局，靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，終場以3：2擊敗藍鳥隊，避免在3連戰遭到橫...

MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

大都會隊昨天把王牌投手薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵隊，另一位3屆塞揚獎強投韋蘭德（ Justin Ver...

MLB／塞佛里諾大崩盤慘輸金鶯 球迷高喊「洋基爛透了」

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分，讓球隊一路處於挨打局面，終...

MLB／10局上得點圈有人遭三振 張育成連4戰未安打吞4K

紅襪隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手張育成未先發，8局下擔任替補游擊手，10局上唯一打席在一、二壘...

MLB／遊騎兵先發輪值再升級 得到紅雀左投蒙哥馬利

遊騎兵隊昨天才向大都會隊換來塞揚強投薛則（Max Scherzer），今天再度和紅雀隊達成協議，得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。 蒙哥馬利今年已先發21場，主投121

MLB／最老瓦托、最菜克魯茲都開轟 紅人KO道奇重返龍頭

紅人隊今天對道奇隊火力全開，全場揮出14支安打，39歲老將瓦托（Joey Votto）、21歲超級新人克魯茲（Elly ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦