MLB／最老瓦托、最菜克魯茲都開轟 紅人KO道奇重返龍頭

紅人隊今天對道奇隊火力全開，全場揮出14支安打，39歲老將瓦托（Joey Votto）、21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）都開轟，終場9：0大勝，重返國聯中區龍頭。

瓦托已經效力紅人17季，曾在2010年獲選美聯MVP，在隊上扮演精神領袖，今天5打數2安打，3局上從道奇先發投手葛洛夫（Michael Grove）的手中轟出兩分砲，本季第9轟、生涯第351轟出爐，9局上追加1分打點二壘打。

克魯茲徹底展現開路先鋒的破壞力，全場5打數4安打，包括2局上陽春砲，本季第7轟出爐；大聯盟官網指出，紅人最年長、最年輕球員都有好表現，球隊就發生很多好事。

紅人隊21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）全場5打數4安打，包含一發陽春砲。 路透社

紅人在客場對道奇3連戰搶下兩勝，本季對戰6場取得4勝，加上釀酒人隊今天6：8不敵勇士隊，國聯中區情勢再度生變，紅人以58勝49敗、半場勝差超前釀酒人，再度躍居分區榜首。

克魯茲在後半季陷入低潮，今天繳出4安，特別感謝老大哥瓦托，他說：「瓦托知道如何走出低潮，也會提供我 們擺脫困境的想法和技巧。」

葛洛夫先發6局被揮出10支安打，包括3支全壘打，也飆出10次三振，失8分吞敗；道奇最近7場比賽輸掉5場，戰績59勝45敗雖在國聯西區排名第1，但只領先巨人隊兩場勝差。