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MLB／塞佛里諾大崩盤慘輸金鶯 球迷高喊「洋基爛透了」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分。 美聯社
洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分。 美聯社

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分，讓球隊一路處於挨打局面，終場以3：9落敗；紐約郵報指出，塞維里諾過去在洋基一直表現出色，將在球季結束後成為自由球員，可能會以生涯最糟糕的表現進入市場。

塞佛里諾今天面對前4名打者都被揮出安打，一下子掉了3分，接著投出保送，再被弗瑞茲爾（Adam Frazier）轟出3分砲，看台上不少球迷大喊：「洋基爛透了！」

塞佛里諾1局下就被打了11人次，遭揮出7支安打、失7分種下敗因，金鶯開路先鋒拉契曼（Adley Rutschman）這半局貢獻2安，跑回致勝分，還攻下1分打點。

紐約郵報形容，塞佛里諾首局就是災難，4局下再失兩分，投3.1局已經用掉80球，被揮出10支安打，失9分全是自責分，本季戰績掉到2勝5敗，防禦率也從賽前6.46升至7.49。

大聯盟各隊今年必須全面對戰29隊，同區球隊以往交手19場也減到13場，金鶯這次在主場對洋基3連戰拿到兩勝，本季對戰13場以7勝6敗結束，戰績64勝41敗仍是美聯最佳，洋基55勝50敗仍在美聯東區墊底。

塞佛里諾2015年8月升上大聯盟，在洋基8個球季投出52勝34敗，去年完成4年4千萬美元合約後，球團動用選擇權以1500萬美元留人，但今年投球表現起起落落，季後投入自由球員市場風險很高。

洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）因為肩傷進入傷兵名單，正在進行復健賽，紐約郵報指出，洋基教練團不願動用6名先發投手，塞佛里諾離開輪值開始倒數了。

洋基 金鶯

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