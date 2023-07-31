MLB／天使再度軍備採購 換回當年順位比「神鱒」還前面的人

天使隊繼續編織前進季後賽的美景，今天再度啟動交易，向洛磯隊換來外野手葛里奇克（Randal Grichuk）、一壘手克朗（C.J. Cron），兩人都是過去天使用第一輪籤選進的選手。

天使在2009年選秀首輪第24順位選進葛里奇克，第25順位仍是天使的籤，選進的選手正是後來的神主牌球星、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）；克朗則是2011年首輪第17順位被天使挑選。

天使在這筆交易送出兩位小聯盟投手，分別是天使農場排名第8的右投梅登（Jake Madden）、第28的左投艾布里特（ Mason Albright）。

洛磯隊一壘手克朗（C.J. Cron）來到天使。 路透社

葛里奇克2014年在紅雀隊首次升上大聯盟，生涯至今累積183轟，由於當年順位比楚奧特還前一位，卻從未在天使大聯盟打過任何一場比賽，而成為隊史上討論度相當高的一支籤，如今鳳還巢披上天使球衣，有望補上瓦德（Taylor Ward）臉部骨折的外野戰力空缺。

克朗則是曾於2014到17年效力天使，2018年季前被交易到光芒隊，換回的選手為倫吉佛（Luis Rengifo），克朗生涯繳出2成60打擊率、186轟。