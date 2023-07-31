MLB／10局上得點圈有人遭三振 張育成連4戰未安打吞4K

紅襪隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手張育成未先發，8局下擔任替補游擊手，10局上唯一打席在一、二壘有人時遭三振；兩隊打到延長11局，巨人靠彼德森（Joc Pederson）再見安打以4：3贏球，近19年首次在主場對紅襪系列賽獲勝。

張育成26日對勇士隊之戰3打數1安打、攻下1分打點，連續4場比賽都有安打、打點，接下來4戰都未開張，合計8次打數掛零、吞下4次三振，本季打擊率從1成77降到1成61。

紅襪、巨人3連戰都是1分輸贏，紅襪前天3：2獲勝，接下來2：3、3：4落敗，戰績掉到56勝49敗，仍在美聯東區排名第4，外卡也是第4。

巨人近7戰搶下6勝，58勝48敗在國聯西區排名第2，只落後道奇隊兩場勝差，外卡躍居榜首。