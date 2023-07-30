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MLB／好投率小熊超狂8連勝 泰隆：球隊不單靠一兩個球星

聯合新聞網／ 綜合報導
泰隆今天表現精采，優質先發率領小熊拿下八連勝。 路透社
泰隆今天表現精采，優質先發率領小熊拿下八連勝。 路透社

原先被認為會在季中扮演賣家的小熊近期狀況絕佳，明星賽後一波15戰11勝的氣勢讓他們戰績一路衝破五成。而今天小熊再次以5：1擊退紅雀，不僅取得對戰6連勝，更是近期8連勝，賽後距離外卡第三的紅人為3場勝差，已進入到射程範圍內。

在明星賽前小熊戰績是42勝47敗，表現差強人意，當時距離外卡6.5場勝差。眼看衝擊十月戰場的機會渺茫，傳出小熊仔細聆聽季末能進入自由市場的球員報價，包含投打雙星史卓曼（Marcus Stroman）、貝林傑（Cody Bellinger）是最熱門標的。

但在明星賽後小熊開始會「咬人」，在明星賽後的15場比賽拿下了11場勝利，根據Fangraphs網站指出，在這兩周內小熊晉級季後賽的機率從原先的6%大幅上升至27.2%，反倒有了補強的需求。今天在先發投手泰隆（Jameson Taillon）六局失一分的優質先發帶領下，小熊以5：1擊敗紅雀拿下八連勝，這是繼2016奪冠年的11連勝後小熊7年來最長連勝紀錄。

「隊上的每個人在某個時機都會派上用場，這支球隊不是圍繞在一或兩個明星」，泰隆說，「球隊輪替陣容具備深度，我想這是我們的優勢。現在每個人都在做出貢獻，如果是我，不會想對到我們。」

如果小熊要轉為買家，輪值應該是最主要的補強方向，目前交易市場上尋求先發投手的季後賽競爭者不少，小熊是否伺機而動值得觀察。目前國聯外卡的競爭呈現大混戰的局面，外卡前五名巨人、費城人、紅人、響尾蛇、馬林魚勝差都在一場內。

小熊

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