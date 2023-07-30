MLB／回娘家馬林魚主場獲歡呼 卡布雷拉：生涯最特別的一天

季前宣布今年打完就會退休的準名人堂球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）這周隨著老虎回到曾待了五年的馬林魚主場，在新人年就幫助馬林魚奪冠的他自然受到老東家球迷的盛情款待。

卡布雷拉在「娘家」的這場比賽四個打數敲出兩支安打，在九局上敲安並被代跑退場時，滿場球迷也送上熱烈掌聲，讓他直呼是生涯最特別的一天。

El Papá de los Helados. 🇻🇪 pic.twitter.com/kS8pH0GIVP — Detroit Tigers (@tigers) July 29, 2023

卡布雷拉從2017年表現就一路下滑，但至今生涯OPS仍在0.9以上，足見其生涯前半段在打擊區的宰制力。生涯共12度入選明星賽、兩度獲選MVP，更在2012年達成打擊三冠王的偉業，生涯累計「3000安、500轟」的里程碑讓他幾乎確定首次名人堂票選就能順利入龕。

本季是卡布雷拉最後一個賽季，無論到哪座城市都收到表揚及贈禮，而馬林魚無疑是最熱情，也最盛重的球隊。

卡布雷拉雖效力老虎長達16個賽季，但事實上他是從馬林魚發跡，並在邁阿密打了5年，期間四度入選明星賽，並拿下兩座銀棒獎。頂著強打少年的名號，卡布雷拉在生涯首年就幫助馬林魚隊驚奇奪冠，然而在2007年，沒有足夠財力續約的馬林魚選擇將其交易至老虎並換來以當時兩大頂級新秀米勒（Andrew Miller）梅賓（Cameron Maybin）為主的包裹。

這周是卡布雷拉生涯最後一次在馬林魚主場獻技，吸引了32936名球迷進場，是本季最多的一場比賽。賽前馬林魚邀請到了卡布雷拉的兒時偶像康瑟塞普西（Dave Concepcion）開球，邁阿密市長也宣布未來7月29日將會是卡布雷拉紀念日。

「這種感覺就像是在家鄉打球，謝謝奎托（Johnny Cueto）塞直球進來」，卡布雷拉打趣地說，他在第一個打席就敲出反方向二壘安打，全場頓時響起如雷的歡呼聲，「這是一場完美的比賽，我們拿下勝利、我敲出兩支安打，還見到小時候的英雄，這是我生涯最特別的一天。」