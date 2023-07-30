MLB／勇士亞古納MVP進度超狂 還沒八月已跑出50盜

亞特蘭大勇士隊超級球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）的MVP賽季持續進行，跑打都是聯盟頂尖的他今天再度達成賽季里程碑。在對戰釀酒人的比賽中不僅敲出本季第24發全壘打，更跑出本季第50次盜壘成功，持續領先各隊快腿，坐穩國聯MVP排行榜首位。根據外媒推估，以亞古納如超人般的進度，整季打完可能上看38轟、79盜的鬼神數據。

去年從右腳十字韌帶傷勢復出的亞古納打出生涯最糟糕賽季，正當外界擔憂十字韌帶的大傷可能會影響亞古納的爆發力，他本季強勢反彈打出MVP級賽季。

本季亞古納的攻擊指數、WAR值都是聯盟最高，從開季就在國聯MVP的討論中遙遙領先。雖然一度傳出若大谷翔平轉戰國聯是否會威脅到亞古納的MVP地位，但如今在天使確定不賣後，亞古納有很高機率拿下MVP。

上個月拿下國聯月MVP的亞古納在明星賽前達成「20轟、40盜、50打點」，是史上第一人。2019年亞古納曾差3次盜壘完成大聯盟第五次的40轟、40盜，今年則是盜壘項目早早達標，照這進度整季上看7、80盜都很有機會，勇士隊史紀錄則是尼克松 (Otis Nixon) 在1991年創下的72盜。

Ronnie Rocket 🚀@ronaldacunajr24 | #ForTheA pic.twitter.com/bMzYFh5BsM — Atlanta Braves (@Braves) 2023年7月30日

今天亞古納也開始趕全壘打進度，沉寂了10場沒開轟的他在跑出50盜的下個打席敲出兩分砲，最終幫助球隊打爆釀酒人，以11：5拿下勝利。亞古納的強勢表現也體現在了勇士的首局表現上，包含今天在內，勇士本季有6次在第一局拿下5分以上，其餘沒有任何一支球隊超過兩次。