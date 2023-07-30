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MLB／完全復活！賈吉歸隊第2戰開轟兼猛打 洋基獵金鶯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）歸隊第二戰就展現重砲本色，單場3安包含一發相隔56天的全壘打，幫助洋基以8：3擊敗美聯東區龍頭金鶯隊。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）歸隊第二戰就展現重砲本色，單場3安包含一發相隔56天的全壘打，幫助洋基以8：3擊敗美聯東區龍頭金鶯隊。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）歸隊第二戰就展現重砲本色，單場3安包含一發相隔56天的全壘打，幫助洋基以8：3擊敗美聯東區龍頭金鶯隊。

賈吉去年以62轟刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄，今年開季也迅速累積在6月4日敲出第19轟，然而接下來因腳趾韌帶撕裂休兵近2個月，昨天傷癒歸隊選到3次保送、1打數沒安打。

今天續戰金鶯隊，賈吉擔任第二棒右外野手，首打席面對金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）敲出中外野飛球出局，但3局上再相逢，將威爾斯的速球敲成一發飛行距離442呎的中外野兩分砲，幫助洋基隊取得3：2領先。

這是賈吉生涯在金鶯主場敲出的第22轟，是所有出賽球場最多，也是本季第20轟，雖然全壘打王被大谷翔平超車，但還是洋基全隊最多，即使缺席了42場比賽。

賈吉另外在第4局、6局也各敲出一支安打，7局上則是遭到三振，總計5打數3安打，有2分打點、2得分，打擊率來到2成98。

洋基隊在4局上攻下1分，6局上則是東岡凱爾（Kyle Higashioka）陽春砲跟基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）清壘二壘打攻下4分大局。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）5局被敲5支安打丟掉3分，拿下本季第7勝，防禦率4.39；金鶯隊的威爾斯則是2.2局丟掉3分吞敗，防禦率3.80。

洋基 賈吉 金鶯

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