MLB／薛則點頭同意 大都會將王牌送到遊騎兵

大都會王牌投手薛則（Max Scherzer）昨天才說要跟高層好好談一談，今天就傳出成為交易對象，根據大聯盟官網報導，大都會與遊騎兵隊將進行交易，薛則也願放棄不可交易條款。

大都會日前將終結者羅伯森（David Robertson）交易到馬林魚隊，薛則昨天賽後受訪直言對高層決定失望，也會找機會討論球隊前景，今天就傳出薛則可能被交易。

大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，大都會隊將送出薛則，換回遊騎兵隊農場第三名新秀、外野手亞古納（Luisangel Acuna），薛則今年剩餘薪資有2250萬美元由遊騎兵隊負擔。

薛則去年開季前與大都會簽下2年8667萬美元的合約，明年有4330萬美元的球員選擇權，合約裡有完整不可交易條款，費恩森指出，薛則願意放棄不可交易條款，代表交易成局，而且薛則也將執行球員選擇權，明年繼續留在遊騎兵隊。

薛則昨天才投出7局失1分的好投，本季出賽19場拿下9勝4敗，防禦率4.01，107.2局投出121次三振，被上壘率1.19，對要衝擊季後賽的遊騎兵隊來說，更可貴的是薛則的季後賽經驗，生涯在季後賽出賽133.1局、防禦率3.58。