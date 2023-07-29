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MLB／張育成短打有功 紅襪5連勝距外卡只剩1.5場勝差
紅襪隊延續贏球的感覺，今天再以3：2險勝巨人隊，取得5連勝；台將張育成先發2打數沒有安打，第8局執行短打成功推進。
紅襪今天展開與巨人的3連戰，張育成擔任先發第9棒、游擊手，首打席敲出軟弱的內野滾地球，由捕手接球後傳一壘，第2打席又是二壘方向滾地球出局，第3打席在8局、一壘有人時執行短打，成功推進壘上跑者。
紅襪前2分都由卡薩斯（Triston Casas）建功，2局上在二壘有人時敲出場地二壘打，5局上再揮出陽春砲；8局上，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）在得點圈代打敲安建功，送回紅襪第3分。
8局下巨人彼德森（Joc Pederson）敲出陽春砲，讓兩隊回到1分差，紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）把關9局演出三上三下，守成紅襪的勝利。
紅襪在6月30日時戰績只有40勝42敗，7月起21戰打下16勝，儘管在美聯東區還是只能排在第4，但在外卡競爭落後第3名的藍鳥隊只有1.5場勝差，前景還大有可為。
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