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MiLB／林昱珉2A先發5局飆8次三振 陳柏毓高階1A挨2轟

中央社／ 台北29日電
美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今天先發登板，主投5局失掉4分，不過飆出8次三振，最終無關勝敗。 截圖自球隊官方推特
美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今天先發登板，主投5局失掉4分，不過飆出8次三振，最終無關勝敗。 截圖自球隊官方推特

美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣投手林昱珉今天先發登板，主投5局失掉4分，不過飆出8次三振，最終無關勝敗；海盜隊高階1A陳柏毓則是先發投4局被敲2發全壘打，掉2責失。

響尾蛇隊2A今天與運動家隊2A交手的賽事，林昱珉擔任先發投手，雖然1局下一開始就被敲一壘安打，不過接下來連飆3次三振，沒有失分；2局下投出保送後，再被敲二壘安打掉1分；3局下林昱珉演出3上3下，包含1次三振；4局下投出1次保送，不過沒有失分，飆出2次三振。

林昱珉在5局下遇到亂流，被敲2支安打、出現1次保送，形成滿壘危機時，被敲出清壘二壘安打失掉3分。總計林昱珉先發投5局，被敲5支安打，出現4次保送，失掉4分都是責失，飆出8次三振。最後響尾蛇隊2A以9比10落敗，不過林昱珉無關勝敗，目前在2A成績2勝0敗、防禦率3.00。

另外，海盜隊高階1A的陳柏毓今天也先發登板，1局上1出局後投出保送，但之後連送出2次三振；不過2局上連被敲2發陽春全壘打，失掉2分，隨後回穩連解決3名打者，包含2次三振；3局上被敲2支安打後，因捕手傳球失誤掉1分；4局上則是投出保送後，讓下一棒擊出雙殺打。

總計陳柏毓先發投4局被敲5支安打，投3次保送、5次三振，失掉3分含2分責失。最終海盜隊高階1A以4比7不敵白襪隊高階1A，陳柏毓無關勝敗，本季目前防禦率4.12。

林昱珉 陳柏毓

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