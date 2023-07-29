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MLB／大都會賣掉終結者氣炸 薛則：要找老闆聊一下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則（Max Scherzer）對前東家先發7局僅失1分、奪得本季第9勝，賽後受訪卻氣噗噗。 法新社
薛則（Max Scherzer）對前東家先發7局僅失1分、奪得本季第9勝，賽後受訪卻氣噗噗。 法新社

大都會今天以5：1擊敗國民隊，薛則（Max Scherzer）對前東家先發7局僅失1分、奪得本季第9勝，賽後受訪卻氣噗噗，直言「有話要找老闆說」，對大都會昨天將終結者羅伯森（David Robertson）交易到同分區的馬林魚隊超不爽。

身為大聯盟最貴球隊，大都會的戰績並未讓這些鈔票花得值得，至今天打完49勝54敗、勝率0.476，排在國聯東區第4，昨天的交易形同放棄本季，且資敵同區對手，讓薛則看到新聞為之氣結。

「我必須找高層聊聊，聊所有事情。」薛則表示，他目前能說的不多，希望先和老闆柯恩（Steve Cohen）聊過後，了解他們到底想幹嘛、球隊未來的方向，「你賣掉了我們的終結者，我確定會有一票人都想跟高層聊聊。」

薛則坦言，得知交易消息時超失望，「我們將自己置於這個處境，沒打出好成績，我也有責任，除了對自己生氣之外別無他法，真的很令人不爽。」

薛則 大都會 David Robertson

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