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MLB／爆粗口質疑教頭幹嘛給大谷打 藍鳥查普曼：只是想贏

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
事主查普曼賽後解釋與教頭的口角緣由。 路透社
事主查普曼賽後解釋與教頭的口角緣由。 路透社

藍鳥今天以4：1擒下天使隊，唯一失分是大谷翔平在首局的陽春砲，當時鏡頭捕捉到藍鳥陣營口角，身為事主的查普曼（Matt Chapman）賽後談起此事，認為這樣的爭執出發點並無惡意，「我只是想贏。」

大谷首打席就震懾藍鳥主場羅傑斯中心，將第1球93.4哩直球掃出右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助天使先馳得點，他個人連3打席開轟，本季累積39轟，但這也是天使全場僅有得分。

引起諸多討論的是，美國棒球網紅「JomBoy」隨後貼出的一段影片，轉播鏡頭捕捉到查普曼對總教練史奈德（John Schneider）發怒，明顯帶有「F」開頭髒字，質疑「為什麼我們要給他球打？他X的他是那隊唯一能打的。」講完就閃人。

賽後被問到此事，史奈德僅說：「只是教練和選手在討論事情，就這樣。」

查普曼表示，這段對話的出發點是好的，「我只是很想贏，並沒有惡意，只是我有時比較激動。」續被追問下次碰到大谷還會不會給他好球打時，查普曼笑答：「不予置評」。

查普曼 天使 藍鳥

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