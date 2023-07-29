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MLB／滿壘換代打因大谷雙腿抽筋 教頭沒想過進傷兵可能性

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。 路透社
大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，才會在九局上最後反攻滿壘機會時被換代打。 路透社

爭取美聯外卡的重要戰役，天使隊今天出師不利，全場只靠大谷翔平的陽春砲取分，終場以1：4不敵藍鳥隊，4連勝畫下句點；大谷此役打到兩邊小腿都抽筋，是否可能進入傷兵名單？總教練尼文（Phil Nevin）明確回應：「沒想過」。

天使全力爭取季後賽門票，今天前往加拿大出賽，面對現居美聯外卡第3的藍鳥，大谷擔任第2棒，4打數敲出2安打。

面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），大谷首打席就震懾藍鳥主場羅傑斯中心，將第1球93.4哩直球掃出右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助天使先馳得點，他個人連3打席開轟，本季累積39轟。

大谷第3局揮空遭到三振，第6局則在一出局時敲出左外野平飛安打，天使的攻勢最終0推進結束該半局；大谷在8局擔任首位打者，敲出游擊方向滾地球出局。

值得關注的是，天使在9局上的攻勢靠2安打、1保送攻占滿壘，本該輪到大谷的打席卻換上代打，尼文賽後表示，大谷在8局的打席打完後雙腿抽筋，因此提前退場，將在明天再次評估他的狀況。

高斯曼先發6局被敲5安打，僅因大谷的陽春砲掉分，送出9次三振；藍鳥打線3轟撐場，2局下先靠查普曼（Matt Chapman）敲追平陽春砲，詹森（Danny Jansen）3局下補上另一發超前陽春彈，7局下梅菲爾德（Whit Merrifield）也加入開轟行列。

天使 藍鳥

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