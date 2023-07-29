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MLB／白襪清倉已送走5投手 道奇收下2人自認能修得好

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪將先發林恩與後援凱利送至道奇。截圖自FOX Sports: MLB推特
白襪將先發林恩與後援凱利送至道奇。截圖自FOX Sports: MLB推特

白襪已經決定在交易大限當賣家，繼前日交易走吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）後，根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，今天又將林恩（Lance Lynn）和凱利（Joe Kelly）打包去道奇，再將葛拉夫曼（Kendall Graveman）送至太空人，交易大限前已送走5名投手。

白襪今日將林恩（Lance Lynn）和凱利（Joe Kelly）打包送往道奇。 美聯社
白襪今日將林恩（Lance Lynn）和凱利（Joe Kelly）打包送往道奇。 美聯社

先發右投林恩本季薪資1800萬美元，明年還有球隊選擇權，這名老江湖已在聯盟打滾13年，這幾年一直都是白襪陣中穩定的先發，長年防禦率維持在4以下，本季卻投出最糟糕一季，21場先發拿下6勝9敗，防禦率高達6.47。他的合約中包含10隊交易否決權，其中就包含道奇。不過他放棄該條款，讓交易順利成行，白襪也從該筆交易拿回農場排名第9的右投納斯特里尼（Nick Nastrini），道奇2021年第14輪的萊蘇爾（Jordan Leasure）及即戰外野手湯普森（Trayce Thompson）。

至於凱利則是鳳還巢，他曾在2019到2021年替道奇效力，是20年奪冠成員之一。今年在白襪後援29局，拿下1勝5敗，防禦率4.97，有11次中繼成功及1次救援成功。

道奇此次一口氣補齊先發和後援的缺，雖然兩人帳面成績不佳，防禦率都超過4，但顯然道奇自認能修得好，進階數據顯示兩人運氣不佳成分居多，BABIP(投球被打進場形成安打機率)都超過三成遠高於聯盟平均，未來應會校正回歸至平均值。林恩目前失分多主要是挨轟率偏高，但仍維持不錯的三振率，119.2局送出144K；至於凱利的FIP(投手獨立防禦率)僅3.25，且過去生涯最佳表現就是在道奇時，顯然道奇握有他的使用說明書，預期未來能回穩。

葛拉夫曼二度被交易到太空人。 法新社
葛拉夫曼二度被交易到太空人。 法新社

而同樣鳳還巢的還有葛拉夫曼，太空人送出農場排名第五的新秀捕手李伊（Korey Lee）給白襪迎回舊將，這是他第二度透過交易回到休士頓，前一次是在2021年，為太空人出賽23場留下防禦率3.13、7次中繼點後，才以3年2400萬美元轉戰白襪。今年在白襪出賽45場繳出8中繼8救援、防禦率3.48成績後，太空人為了補強牛棚深度再次想起他的好，預期仍會是勝利組角色，甚至代班終結者。

至於2019年首輪新秀李伊雖是太空人期待的新秀捕手，但在狄亞茲（Yainer Diaz）搶下頭號捕手位置後已無太多空間，因此成為最佳交易籌碼。

值得一提的是白襪決定當賣家後動作明快，兩天來已送出5名投手，包含2名先發與3名後援，投手陣容大洗牌，而距離交易大限還有2天，可能會有更多異動。

道奇 白襪

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