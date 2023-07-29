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MLB／無安打比賽+2轟僅此1人 他讚大谷「怪物詞彙為他而生」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟唯一在同場完成無安打比賽、雙響砲的選手懷斯，大讚大谷昨日先完封再雙響砲的表現。 美聯社
大聯盟唯一在同場完成無安打比賽、雙響砲的選手懷斯，大讚大谷昨日先完封再雙響砲的表現。 美聯社

大谷翔平昨天締造二刀流的奇蹟之日，也讓許多曾活躍於史冊中的戰役再次出現在報導中，大聯盟唯一在同場完成無安打比賽、雙響砲的選手懷斯（Rick Wise）「講古」，也大讚大谷，「『怪物』這個詞彙，正是為了他而存在。」

大谷昨天在午場先投出一場9局僅被敲1安打的完封勝，晚場再炸裂雙響砲，他是大聯盟自1900年以來第5位在同日完成這兩項紀錄的選手，且是唯一一位在雙重賽締造；若加上投球僅被敲1安打以下的條件，只有兩人符合，一是大谷，另一人懷斯當年投出的是無安打比賽。

現年77歲的懷斯接受大聯盟官網訪問，昨天他人在一場慈善高爾夫球賽，晚上回家轉開「Sports Center」節目，看到新聞字幕上打出的今日大谷成績，大讚真的是怪物般的表現。

「人們都說，不會再有人辦到這樣的成績，特別是現在兩聯盟都有指定打擊，但我總是回應總有一天會出現的。」懷斯說，如今真的出現了，「他還是在雙重賽完成，先投完了一場比賽，幾分鐘後又打第二場比賽，還打了兩支全壘打，這體能真的太神了。」

懷斯是在1971年6月23日締造紀錄，當時擔任費城人先發投手、第9棒，面對紅人投完9局未被敲安、無失分，打擊區上在第5局打了一支兩分砲、第8局再炸陽春砲，而那天他其實還是帶著感冒上場。

他回憶那天在牛棚狀況超差，而場上溫度感覺破40度，但隨著出汗，似乎也把感冒也趕跑了，最終在大聯盟歷史上留下這項獨一無二的紀錄，懷斯也幽默笑說：「大谷打出偉大的一天，但他是在兩場比賽完成，我是一場就辦到喔！」

大聯盟 高爾夫

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