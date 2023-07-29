MLB／大谷再炸第39轟 掀藍鳥陣營口角「為何要給他打？」

昨天連演兩部大片後，大谷翔平像是有用不完的體力，今天在首打席就炸裂陽春砲，鏡頭隨後捕捉到藍鳥陣營的口角，陣中球星查普曼（Matt Chapman）疑似爆粗口質疑總教練史奈德（John Schneider），為何要給大谷打，「他是天使隊上唯一能打的！」

大谷昨天午場完封勝、晚場雙響砲，儘管因抽筋提前退場，今天前往加拿大展開這波競爭美聯外卡的關鍵3連戰，大谷依舊活跳跳出現在先發打線中，擔任第2棒。

面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），大谷首打席就震懾藍鳥主場羅傑斯中心，將第1球93.4哩直球掃出右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助天使先馳得點，他個人連3打席開轟，本季累積39轟。

Ohtani has homered in three straight at bats 😹 pic.twitter.com/6AdMbm0ugl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年7月28日

引起諸多討論的是，美國棒球網紅「JomBoy」隨後貼出的一段影片，轉播鏡頭捕捉到查普曼對史奈德發怒，明顯帶有「F」開頭髒字，質疑「為什麼我們要給他球打？他是那隊唯一能打的。」講完就閃人。

“Why did we pitch to him? He’s the only fucking guy on the team that can hit” -Matt Chapman after Shohei Ohtani's home run pic.twitter.com/rqKMmF0Rvp — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年7月29日

史奈德則在賽前大力讚揚大谷的表現，驚愕他不知疲倦的體能，「投了一場完封，吃飯、換裝後，然後再打兩支全壘打？老兄，這到底在幹嘛？他真的異於常人，太不可思議了。「

今天看到大谷繼續出現在先發打線，史奈德的感想就是「你不累嗎？」他說：「我真的無法想像他現在的體能狀態，光投球應該就很累了。」他更笑答：「如果可以，我是希望他不會打這個系列賽啦！」