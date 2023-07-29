聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟第一人…大谷午場完封勝 晚場雙響砲

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
第二場比賽，大谷敲出兩支全壘打。（美聯社）
第二場比賽，大谷敲出兩支全壘打。（美聯社）

大谷翔平繳出大聯盟生涯第一場完投勝、完封勝。（路透）
大谷翔平繳出大聯盟生涯第一場完投勝、完封勝。（路透）
確定在交易市場「下架」後，大谷翔平說出心底話，「從一開始，我的計畫就是留在天使隊完成今年球季。」他決心成為天使的翅膀，昨天寫下「二刀流」的奇蹟之日，雙重戰一場先投出完封勝、一場再轟出雙響砲，成為大聯盟史上第一人。

天使昨天在雙重賽分別以6：０、11：4擊敗老虎隊，一日兩勝大進補，目前在美聯外卡落後排名第3的藍鳥隊3場勝差，而天使今天起就要與藍鳥正面過招3場。

大谷一人連演兩部大片，老虎總教練辛區認證：「兩場比賽，他都是主角。」被問到大谷的投球或打擊更好時，回應：「我才不要今天選，他在投、打兩端都狠狠踹了我們屁股。」

大谷擔任午場先發投手，前8局投完用97球，他有強烈的意志自己投完，最終以111球完投9局，僅被敲1安打、無失分，締造大聯盟生涯第一場完封勝。

晚場換「打者翔平」領銜，第2局敲兩分砲、第4局敲陽春砲，承擔這兩轟的老虎投手曼寧心服口服，「今天他應該打出了大家前所未見、棒球史上最偉大的一天，真的太狂了。」

大谷本季第37、38轟相繼報到，但在跑壘時扶著腰，下一打席就換代打，引起外界擔心傷情，天使教頭尼文報平安，「他只是活動量比較大，喝點水、睡個覺就沒事了。」

大谷翔平 天使 老虎

延伸閱讀

MLB／隊友驚訝大谷翔平首次完投完封 笑稱守備都沒事做

MLB／來天使6年第一次當買家 大谷翔平：新鮮

MLB／大谷稱從沒想過離開天使 老虎投手挨轟仍自豪不閃躲

MLB／「我要親手結束！」 大谷再投第9局是他的意志

相關新聞

MLB／大聯盟第一人…大谷午場完封勝 晚場雙響砲

確定在交易市場「下架」後，大谷翔平說出心底話，「從一開始，我的計畫就是留在天使隊完成今年球季。」他決心成為天使的翅膀，昨...

MLB／大都會恐交易韋蘭德？外傳遊騎兵和太空人是下家

大都會歷經慘澹的半季後，目前已經開始有所動作，稍早已將自家牛棚好手羅伯森（David Robertson）送走，象徵這季宣告失敗，據MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）的報導，外界認為大

MLB／「E-Rod」成交易火熱標的 傳多達6支球隊關注中

隨著交易大限截止日來臨，老虎王牌羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）成為自由市場上炙手可熱的交易目標之一。 羅德里奎茲的的好表現吸引許多球探前來看他投球，MLB官網記者費恩森（Mar

MLB／隊友驚訝大谷翔平首次完投完封 笑稱守備都沒事做

天使今天和老虎隊打雙重賽，大谷翔平首戰先發登板完投完封勝，幫助天使以6：0贏球，打出單場雙響砲的隊友瓦德（Taylor Ward）受訪時笑稱自己沒事做。 瓦德今天擔任第4棒守左外野，第6局敲出兩

MLB／宇宙道奇還要補強？洛媒曝與紅雀交涉換來明星三壘手

根據《洛杉磯時報》卡斯蒂約（Pedro Castillo）消息指出，道奇確定與紅雀進行交易談判，希望能交易來明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。 目前還不清楚雙方談判取得多大的進展

MLB／比賽中被大都會通知可能有交易 羅伯森透露早有預感

今日大都會在自家主場迎戰國民隊，沒想到比賽還沒結束就傳來終結者羅伯森（David Robertson）被交易的消息，賽後被問到交易後的反應，羅伯森表示早有預感。 大都會在8局下追平比數，羅伯森當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦