MLB／大聯盟第一人…大谷午場完封勝 晚場雙響砲

大谷翔平繳出大聯盟生涯第一場完投勝、完封勝。（路透） 確定在交易市場「下架」後，大谷翔平說出心底話，「從一開始，我的計畫就是留在天使隊完成今年球季。」他決心成為天使的翅膀，昨天寫下「二刀流」的奇蹟之日，雙重戰一場先投出完封勝、一場再轟出雙響砲，成為大聯盟史上第一人。

天使昨天在雙重賽分別以6：０、11：4擊敗老虎隊，一日兩勝大進補，目前在美聯外卡落後排名第3的藍鳥隊3場勝差，而天使今天起就要與藍鳥正面過招3場。

大谷一人連演兩部大片，老虎總教練辛區認證：「兩場比賽，他都是主角。」被問到大谷的投球或打擊更好時，回應：「我才不要今天選，他在投、打兩端都狠狠踹了我們屁股。」

大谷擔任午場先發投手，前8局投完用97球，他有強烈的意志自己投完，最終以111球完投9局，僅被敲1安打、無失分，締造大聯盟生涯第一場完封勝。

晚場換「打者翔平」領銜，第2局敲兩分砲、第4局敲陽春砲，承擔這兩轟的老虎投手曼寧心服口服，「今天他應該打出了大家前所未見、棒球史上最偉大的一天，真的太狂了。」

大谷本季第37、38轟相繼報到，但在跑壘時扶著腰，下一打席就換代打，引起外界擔心傷情，天使教頭尼文報平安，「他只是活動量比較大，喝點水、睡個覺就沒事了。」