MLB／「E-Rod」成交易火熱標的 傳多達6支球隊關注中

隨著交易大限截止日來臨，老虎王牌羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）成為自由市場上炙手可熱的交易目標之一。

羅德里奎茲的的好表現吸引許多球探前來看他投球，MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）表示，總共多達5隊密切關注羅德里奎茲的狀況，其中包括遊騎兵、光芒、紅人、費城人和響尾蛇隊。

羅德里奎茲去年大搞失蹤鬧劇，回歸後也投的普普通通，不過今年上半季表現出色，11場先發出賽中防禦率僅為2.13，可惜之後因為左手食指受傷缺陣長達五週。

回歸球隊後，羅德里奎茲已出賽4場，雖然有兩場投不滿5局就退場。7月份主投20.2局狂失13分，被敲20支安打包括2發全壘打，防禦率高達5.66，不過他的FIP(投手獨立防禦率)僅3.23，顯見他的投球內容大都受到老虎糟糕的守備影響不少。

現在羅德里格斯的最大問題在於它是否會在休賽季行使球員選擇權，加上他有健康風險的疑慮（只有2年投超過150局），因此任何球隊交易他之前都會考慮再三。