MLB／隊友驚訝大谷翔平首次完投完封 笑稱守備都沒事做
天使今天和老虎隊打雙重賽，大谷翔平首戰先發登板完投完封勝，幫助天使以6：0贏球，打出單場雙響砲的隊友瓦德（Taylor Ward）受訪時笑稱自己沒事做。
瓦德今天擔任第4棒守左外野，第6局敲出兩分砲，第8局又轟出陽春砲，用火力護航大谷投出完封勝。他賽後稱自己守備時都沒事做，「我只能享受觀戰的樂趣。」
瓦德非常驚訝這是大谷生涯首次完投完封勝，「坦白說，他現在才達成這個成就讓我很驚訝。站在他身後，看他投球很過癮。他的投球節奏很好，好球率很高，能和他打球是我的榮幸。」
天使昨天決定不賣大谷翔平，還發動交易換來強投吉歐利托（Lucas Giolito）。今天吉歐利托到白襪主場收拾行李，從記者口中聽說大谷完投完封勝，下一場又雙響砲，他說，「真的嗎？太不可思議了！」
他也表示期待加入天使，「能和大谷、楚奧特（Mike Trout）同隊，我真的非常興奮，未來幾個月肯定非常有趣。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言