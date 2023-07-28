快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／只想盜二壘卻一路回本壘 紅襪大物11秒跑3壘包還減速

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊農場排名第2的拉菲拉（Ceddanne Rafaela），今天在3A賽事展現驚人速度。 截圖自影片
紅襪隊農場排名第2的拉菲拉（Ceddanne Rafaela），今天在3A賽事展現驚人速度。 截圖自影片

紅襪隊農場排名第2的拉菲拉（Ceddanne Rafaela），今天在3A賽事展現驚人速度，1顆挖地瓜球後續引發的守備失誤、瑕疵，讓他只用11秒從一壘一路奔回本壘，小聯盟官方推特直呼：「小聯盟最令人興奮的男人又一次創造不尋常」。

紅襪3A今天以5：6輸給國民3A之戰，4局下拉菲拉敲安上壘，隨後嘗試盗二壘，擔任先發投手的烏雷納（José Ureña）此時正好投了一顆挖地瓜，捕手米拉斯（Drew Millas）馬上擋下，傳二壘卻形成傳到外野的大暴傳。

拉菲拉趁勢再衝三壘，原本已經放慢速度，注意到中外野手希爾（Derek Hill）回傳內野的球輕飄飄後，迅速再加速度挑戰本壘，全程只用11秒，而這還包括了撲壘、起身、減速。

小聯盟 紅襪 國民

延伸閱讀

MLB／張育成遇大聯盟三振王吞K 跑回超前分參與紅襪逆轉秀

MLB／張育成化身得點圈之鬼連4場打點 紅襪勝王者勇士

MLB／張育成卡穩先發游擊後 紅襪將赫南德茲送回道奇

MLB／紅襪內野面臨「4選3」美媒看好張育成和雷耶斯

相關新聞

MLB／大谷午場完封勝、晚場雙轟 老虎教頭：值得全世界尊敬

大谷翔平又在大聯盟留下不可思議的一天，今天在午場繳出9局1安打完封勝後，晚場炸裂雙響砲，本季第37、38轟出爐，老虎輸給...

MLB／「我要親手結束！」 大谷再投第9局是他的意志

大谷翔平今天連演兩部大片，連敵軍老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）都認證：「兩場比賽，他都是主角。」被問到大谷的投...

MLB／大谷稱對天使愛無怨 抽筋傷退多喝水睡個覺明天繼續上

大谷翔平今天在棒球場上當超人，雙重賽分別繳出完封勝、雙響砲，賽後也被問到確定本季續留天使的心境，而他回應生涯至今都在這裡...

MLB／來天使6年第一次當買家 大谷翔平：新鮮

天使隊決定賭一把，在今年交易大限前當「買家」，留下當家球星大谷翔平繼續為前進季後賽之路披荊斬棘，大谷的心情也更篤定，他述...

MLB／大都會舉白旗了？ 送代班終結者羅伯森去馬林魚

根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大都會將本季表現不錯的終結者羅伯森（David Robertson）送往馬林魚，換回農場排名第18名內野手瓦格斯（Ma

MLB／比賽中被大都會通知可能有交易 羅伯森透露早有預感

今日大都會在自家主場迎戰國民隊，沒想到比賽還沒結束就傳來終結者羅伯森（David Robertson）被交易的消息，賽後被問到交易後的反應，羅伯森表示早有預感。 大都會在8局下追平比數，羅伯森當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦