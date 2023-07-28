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MiLB／只想盜二壘卻一路回本壘 紅襪大物11秒跑3壘包還減速
紅襪隊農場排名第2的拉菲拉（Ceddanne Rafaela），今天在3A賽事展現驚人速度，1顆挖地瓜球後續引發的守備失誤、瑕疵，讓他只用11秒從一壘一路奔回本壘，小聯盟官方推特直呼：「小聯盟最令人興奮的男人又一次創造不尋常」。
紅襪3A今天以5：6輸給國民3A之戰，4局下拉菲拉敲安上壘，隨後嘗試盗二壘，擔任先發投手的烏雷納（José Ureña）此時正好投了一顆挖地瓜，捕手米拉斯（Drew Millas）馬上擋下，傳二壘卻形成傳到外野的大暴傳。
拉菲拉趁勢再衝三壘，原本已經放慢速度，注意到中外野手希爾（Derek Hill）回傳內野的球輕飄飄後，迅速再加速度挑戰本壘，全程只用11秒，而這還包括了撲壘、起身、減速。
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