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MLB／比賽中被大都會通知可能有交易 羅伯森透露早有預感

聯合新聞網／ 綜合報導
Mets Diamondbacks Baseball New York Mets relief pitcher David Robertson celebrates the final out against the Arizona Diamondbacks in a baseball game Wednesday, July 5, 2023, in Phoenix. The Mets won 2-1. (AP Photo/Ross D. Franklin) 美聯社
Mets Diamondbacks Baseball New York Mets relief pitcher David Robertson celebrates the final out against the Arizona Diamondbacks in a baseball game Wednesday, July 5, 2023, in Phoenix. The Mets won 2-1. (AP Photo/Ross D. Franklin) 美聯社

今日大都會在自家主場迎戰國民隊，沒想到比賽還沒結束就傳來終結者羅伯森（David Robertson）被交易的消息，賽後被問到交易後的反應，羅伯森表示早有預感。

大都會在8局下追平比數，羅伯森當時正在牛棚暖身，準備在9上登板投球，不過後面突然下雨，比賽被迫暫停。後面他和隊友一起坐在板凳席，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）突然走來告訴他可能會發生交易，因此他知道，當比賽恢復時，球隊無論如何都不會讓他在第9局登板。

大都會隊目前戰績為48勝54負，落後外卡席次還有7場。在8月1日交易截止日前，羅伯森的名字經常在交易傳言中出現，這位38歲的投手表示，這段比賽時間對他來說並不容易，因為他預感自己隨時可能被交易。儘管如此，他仍盡力幫助球隊贏得比賽。

提到在大都會的回憶，羅伯森也難過表示，「就我個人而言，我想來續待在這裡。這是一個可以好好發揮的地方。我認為這裡是個能久留的球隊，也有機會贏得冠軍。但現在我將繼續前進，加入我的新球隊，並專注在奪冠上。」

這是羅伯森連續兩個球季在截止日期前被交易。去年，他原先待在小熊隊，後面被交易到費城人隊，費城人在季末越打越好，成功贏得了外卡資格，最後在季後賽上過關斬將，一路殺進世界大賽才被太空人淘汰。

太空人 老闆 主管

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