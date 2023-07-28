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MiLB／鄧愷威先發挨轟吞敗投 潘文輝後援好投連飆3K

中央社／ 台北28日電
舊金山巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天先發投5局被敲8支安打，包含1發3分砲、共失4分吞敗投。 聯合報系資料照
舊金山巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天先發投5局被敲8支安打，包含1發3分砲、共失4分吞敗投。 聯合報系資料照

美國職業棒球小聯盟（MiLB）舊金山巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天先發投5局被敲8支安打，包含1發3分砲、共失4分吞敗投；費城人隊1A球員潘文輝則後援2局好投，單局連飆3次三振。

巨人3A對戰科羅拉多洛磯隊3A，鄧愷威1局下雖被敲2支安打，但跑者最終在本壘前出局，沒掉分；2局下出現1次保送、1支安打，但也成功化解危機；3局下遇到亂流，被敲2支二壘安打後，再被轟出3分砲，2出局後又被敲2支安打掉1分。

鄧愷威4局下回穩，演出3上3下；5局下雖一開始投出保送，但接下來連解決3名打者，包含2次三振。總計鄧愷威投5局被敲出8支安打，投2次保送、3次三振，失掉4分，目前防禦率3.64。最終巨人3A以3比4落敗，鄧愷威吞敗投。

另外，潘文輝8局下登板後援，投出保送後，讓之後3名打者都擊出飛球出局；9局下更是連飆3次三振，演出3上3下，總計後援投2局，沒被敲出安打，出現1次保送，送出3次三振，目前防禦率3.20。

鄧愷威 巨人

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