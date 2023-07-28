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MLB／大都會舉白旗了？ 送代班終結者羅伯森去馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會將本季表現不錯的終結者羅伯森（David Robertson）送往馬林魚，換回農場排名第18名內野手瓦格斯（Marco Vargas）和農場排名第21名捕手赫南德茲（Ronald Hernández）。 法新社
大都會將本季表現不錯的終結者羅伯森（David Robertson）送往馬林魚，換回農場排名第18名內野手瓦格斯（Marco Vargas）和農場排名第21名捕手赫南德茲（Ronald Hernández）。 法新社

根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大都會將本季表現不錯的終結者羅伯森（David Robertson）送往馬林魚，換回農場排名第18名內野手瓦格斯（Marco Vargas）和農場排名第21名捕手赫南德茲（Ronald Hernández）。

羅伯森在休賽季與大都會簽下一年1000萬美元的短約，預計擔任球隊的布局投手。不過在終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因傷整季報銷後，羅伯森便暫任球隊終結者的任務。而他也因此成為大都會陣中為數不多的亮點。

羅伯森本季出賽44局，防禦率2.05，拿下4勝2敗14次救援成功。他本季的三振率(27.9%)略低於去年(30.7%)，不過今年羅伯森的控球相較去年穩定，保送率從13.3%降到剩7.6%。

羅伯森本季17次救援機會僅失手3次，不論是面對左打或是右打都展現宰制力，他將在馬林魚隊負責關鍵時刻的要角，與史考特（Tanner Scott）和普克（A.J. Puk）都是球隊終結者的可能人選。

羅森索也透露，大都會送走羅伯森是開出「大拍賣」第一槍，代表他們本季已舉白旗，不再爭搶季後賽門票，即便今天2：1險勝國民，仍只有48勝54敗，距離國聯東區第一的勇士多達17場，外卡也落後7場之多，季前大撒幣策略宣告正式失敗，

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