MLB／低價買入的最佳人選？ 傳馬林魚看上白襪游擊手

白襪隊明星游擊手安德森（Tim Anderson）本季打擊表現低迷，不過某些球隊仍認為他的身手有望回歸，是能低價買入的交易人選，《ESPN》的羅傑斯（Jesse Rogers）就說，馬林魚是其中一支正在觀察安德森的球隊。

馬林魚目前的游擊手表現都不盡人意，本季馬林魚先後讓溫多（Joey Wendle）、柏蒂（Jon Berti）、漢普森 （Garrett Hampson）和阿瑪亞 （Jacob Amaya）鎮守游擊，不過打擊表現都不佳，平均打擊三圍是.258/.301/.335。雖然白襪隊安德森的數據(0.245/.285/.285)更糟糕，但是明星賽後有止跌回升跡象，打擊率高達3成78，且上壘率跟長打率都超過4成。

不過對於小市場的馬林魚來說，找來安德森將會是一個昂貴的選擇。他本季的薪水為1250萬美元，在馬林魚陣中薪水僅次於索勒（Jorge Soler），明年賽季也還有1400萬美元的球隊選擇權，買斷費則是100萬美元。

至於戰績不理想的白襪在交易市場上已開始動作，昨日先將先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）與後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）打包送走，根據消息指出，除了王牌投手希斯（Dylan Cease）、野手希曼尼茲（Eloy Jimenez）、羅伯特（Luis Robert Jr.）和馮恩（Andrew Vaughn）等人外，其餘球員全面開放報價。

有機會搶下季後賽門票的馬林魚，日前也已開出季中補強第一槍，將牛棚投手弗洛羅（Dylan Floro）送走，盤來明星終結者洛培茲（Jorge Lopez）。