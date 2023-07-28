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MLB／分區龍頭打擊卻倒數 釀酒人向海盜換來老將桑塔納

聯合新聞網／ 綜合報導
桑塔納被海盜交易到釀酒人。 美聯社
桑塔納被海盜交易到釀酒人。 美聯社

釀酒人海盜今天達成交易，釀酒人送出農場游擊手塞佛里諾（Jhonny Severino），換來一壘手老將桑塔納（Carlos Santana）。

釀酒人目前以57勝46敗暫居國聯中區第一，領先第2名的紅人1.5場勝差。不過釀酒人本季打擊火力貧弱，團隊打擊率0.232，全大聯盟倒數第4；團隊整體攻擊指數（OPS）0.685，倒數第5，加上原主力一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）近期又受傷，因此向海盜換回37歲老將桑塔納。

桑塔納打擊左右開弓，職業生涯14季轟出290發全壘打。他本季已出賽94場，累積12轟及53分打點，打擊率0.235，OPS0.732。ESPN報導指出，釀酒人在交易大限前不會有大交易，而是以增加一些角色球員為主。

釀酒人送出的塞維里諾目前只有18歲，本季在亞利桑那新人聯盟出賽12場，累積4轟、25分打點及10次盜壘，打擊率0.250，OPS0.871。

釀酒人 海盜

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