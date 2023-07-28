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MLB／大谷稱對天使愛無怨 抽筋傷退多喝水睡個覺明天繼續上

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天在棒球場上當超人，雙重賽分別繳出完封勝、雙響砲，賽後也被問到確定本季續留天使的心境。 美聯社
大谷翔平今天在棒球場上當超人，雙重賽分別繳出完封勝、雙響砲，賽後也被問到確定本季續留天使的心境。 美聯社

大谷翔平今天在棒球場上當超人，雙重賽分別繳出完封勝、雙響砲，賽後也被問到確定本季續留天使的心境，而他回應生涯至今都在這裡度過，自己是無怨地喜歡這支球隊及這裡的球迷。

天使今天在雙重賽分別以6：0、11：4擊敗老虎隊，大谷和翔平輪流當主角，午場以111球演出大聯盟生涯第一場完封勝，完投9局僅被敲1安打，晚場「投手大谷」休兵，換「打者翔平」表現，3打數敲出2安打，分別是第2局兩分砲、第4局陽春砲。

令人擔憂的是，大谷在敲出第2轟跑壘時扶腰、感覺不適，隨即在下一打席換上代打，總教練尼文（Phil Nevin）對此澄清，「他只是抽筋，今天活動量比較大，先是第一場完封勝，接著第二場比賽雙響砲，他沒事的，喝點水後睡個覺，他會沒事的。」他也預期大谷明天將會正常出賽。

對於午場拚完投的理由，大谷說：「因為我想要省牛棚」；老虎打線遭到他的全場壓制，僅敲出1安打，捕手羅傑斯（Jake Rogers）說：「感覺他讓我們都在猜球打。」

天使昨天剛確定不賣大谷，繼續拚戰前進季後賽的機會，總經理梅納西（Perry Minasian）認為這支球隊值得一個「贏的機會」，大谷兩場比賽都展現瘋狂存在感，證明擁有他，就是贏球的最大本錢。

大谷也在賽後被問到近期交易纏身以及下一步的自由球員發展，他表示：「球季中，我通常不太會想這些事，只是專注在每場在我眼前的比賽，顯然地，我的生涯都在天使，我也喜歡這裡的球迷和球隊，沒什麼好抱怨的。」

天使 老虎

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