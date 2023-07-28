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MLB／大谷午場完封勝、晚場雙轟 老虎教頭：值得全世界尊敬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
投手大谷在午場繳出9局1安打完封勝後，打者翔平接著晚場炸裂雙響砲。 美聯社
投手大谷在午場繳出9局1安打完封勝後，打者翔平接著晚場炸裂雙響砲。 美聯社

大谷翔平又在大聯盟留下不可思議的一天，今天在午場繳出9局1安打完封勝後，晚場炸裂雙響砲，本季第37、38轟出爐，老虎輸給「投手大谷」後又輸給「打者翔平」，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）讚賞：「他的獨特，值得全世界的尊敬。」

天使昨天確定不賣大谷，留著這位二刀流天才拚戰季後賽生機，由於昨天賽事因雨改到今天進行雙重賽，今天是他「下架」後的首場出賽，天使分別以6：0、11：4擊敗老虎，一日收下兩勝，大谷都是要角。

午場先以111球演出生涯首場9局完封勝，大谷在晚場繼續當主角，第2局從老虎先發投手曼寧（Matt Manning）手中敲出兩分砲，4局再狙擊他另一發陽春砲。

大谷翔平成為史上第一位在雙重賽一場投出完封勝、另一場敲出雙響砲的選手；根據大聯盟數據統計，前一位同日完成完封勝且雙響砲的選手為1971年9月2日塞博特（Sonny Seibert），先發9局僅被敲3安打、無失分，同場3打數敲出2安都是全壘打。

挨轟的曼寧心服口服，「今天他或許打出了大家從未見過、棒球史上最偉大的一天，真的太狂了！」

老虎 大谷翔平 天使

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