MLB／大谷翔平雙響砲後「扶腰」退場 天使教頭解釋狀況

天使和老虎隊今天進行雙重賽，大谷翔平首戰111球完投完封勝，第2戰則上演單場雙響砲。不過他在敲出第2轟後，跑壘時出現「扶腰」動作，隨後便提前退場休息。天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後透露，大谷只是輕微抽筋。

大谷翔平首戰上演大聯盟生涯首場完封勝，全場飆出8次三振，只被敲1支安打。相隔不到1小時再度出賽，首局上場打擊遭到三振，第2局則轟出反方向兩分全壘打，第4局又轟出中外野陽春砲，本季已累積38發全壘打，持續領先大聯盟。

The Tiger King 👑#GoHalos pic.twitter.com/qoF6ZGD109 — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年7月27日

大谷翔平敲出第2轟後，跑壘時身體出狀況，他用左手扶著腰，隨後就提前退場休息，令許多球迷擔心。對此，天使總教練尼文表示，大谷只是有點抽筋，多補充一些水分就好，明天對藍鳥隊可繼續上場。

天使今天贏下2場後，戰績54勝49敗，落後美聯外卡第3的藍鳥只剩3場勝差。