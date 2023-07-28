MLB／大谷翔平本季確定留天使 球團宣告放手一搏

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中央社／ 洛杉磯27日專電
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

美國職棒大聯盟季中熱門話題暫告段落，洛杉磯天使高層今宣布，不會交易大谷翔平，將「放手一搏」在接下來2個月全力搶勝，打進季後賽。

天使今天客場出戰底特律老虎，賽前總經理米納希安（Perry Minasian）接受美國媒體聯訪，談到最近補強投手戰力、不會交易大谷翔平等決策。

大谷翔平與天使6年合約關係，將在今年球季結束之後告終。不過8月1日交易截止日前，美國棒球界熱烈討論，天使隊或可提前賣掉大谷，用他2個月合約，向其他球隊換來年輕新秀。

米納希安今打破傳言，表明球團不會交易大谷翔平。他向媒體抱屈說：「我上次就很清楚地講過了，他不會去別隊，我不知道有沒有人相信我。」

米納希安表示：「我們準備要放手一搏（roll thedice），看看會發生什麼事。」

距交易截止日5天，天使隊不只不賣大谷，還積極補強戰力，用排名第2、第3的農場新秀，向芝加哥白襪換來先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）。

運動媒體ESPN引述消息來源指出，與其在球季後段交易轉隊，大谷翔平更想留在天使一起爭取季後賽；天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）如果提前交易他，那麼球季結束之後，若要爭取大谷回來，就一點機會也沒有。

美聯西區排名第3的天使，近10戰打出8勝2敗佳績，不只為先前一路下滑的戰績止血，勝率拉回5成，也在外卡排行榜上保有競爭力，距離外卡資格約3.5場勝差。

天使 大谷翔平 大聯盟

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