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MLB／天使不賣大谷 楚奧特魚心大悅直呼「大新聞」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊楚奧特。美聯社
天使隊楚奧特。美聯社

天使隊昨天確定不賣大谷翔平，「神鱒」楚奧特Mike Trout）得知消息後也很興奮，直呼是「大新聞」，也表達期待他在進入自由市場後的回歸。

楚奧特7月初因左手鉤狀骨折退出戰線，近日已經拆線，對於歸期，他坦言還沒有答案，「但每天都感覺越來越好，我會盡我一切努力，但還是必須等骨頭的狀況穩定，才可以開始揮棒。」

天使連日來聆聽各隊報價，在交易市場上停看聽，隨著季後賽機會並未絕望，天使在昨天決定留下大谷繼續力拚生機，也馬上切換到「買家模式」開始補強。

楚奧特對此也很開心，「這陣子有許多關於翔平的揣測，他無法說他不會離開去其他地方，但現在確定了，真的是令人興奮的好消息。」他也很興奮看到天使在交易大限前的補強，「就像球季開始時一樣，球隊想贏，老闆證明了這點。」

被問到是否與大谷聊到合約問題，楚奧特表示，「我從未和他聊這件事，但我想天使高層已經傳遞了一項很明確的訊息，就是他們希望他能回來，我們大家都有共識，但最終還是要看他自己的決定，就等著看吧！」

天使 楚奧特 Mike Trout

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