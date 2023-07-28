MLB／賀「下架」！大谷翔平111球締首度完封勝 奪第9勝

確定從交易市場「下架」後，大谷翔平的首場出賽在今天繳出大聯盟生涯第一場完投勝、完封勝，以111球先發9局僅被敲出1安打，送出8次三振，幫助天使以6：0擊敗老虎隊，大谷拿下本季第9勝。

昨天的比賽因雨延期後，今天形成雙重賽，大谷在午場登板，前4局12上12下，直到第5局才因卡本特（Kerry Carpenter）的安打出現首位上壘者，但隨後以雙殺化解，第6局一出局後保送修特（Zack Short ），同樣在面對下一棒時成功「召喚」雙殺，前6局投完只面對「低消」的18人次。

大谷在接下來兩局雖都有保送，但都未讓危機進一步擴大，8局投完共用97球，第9局繼續站上投手丘，以三上三下收工；過去大谷單場最多投球局數為8局，此役以完封勝一舉突破。

令人捏把冷汗的插曲出現在2局下，卡本特打出一壘方向滾地球，大谷補位接球完成封殺，但與卡本特在一壘上「擦撞」，大谷面露痛苦甩著右手，比賽短暫暫停，大谷在投手丘上不減神勇。

「打者翔平」則是5打數沒有安打、吞下2K；天使先在2局上靠凱貝吉（Trey Cabbage）的高飛犧牲打先馳得點，第4局他的安打一棒再掃回2分打點，瓦德（Taylor Ward）第6局兩分砲、第8局陽春砲，單場雙響砲火力護航大谷。