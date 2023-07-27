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MLB／因觸身球積怨 遊騎兵強打滿貫砲後起口角引板凳清空

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵和太空人清空板凳。 截圖自推特
遊騎兵和太空人清空板凳。 截圖自推特

美聯西區前2的遊騎兵太空人正面交鋒火藥味十足，暫居打點王的遊騎兵強打賈西亞（Adolis Garcia）5局上轟出滿貫砲，回到本壘後與隊友塞米恩（Marcus Semien）和太空人捕手馬多納度（Martin Maldonado）起口角，引發兩隊板凳清空。

這次衝突前兩隊就累積不少情緒，1局下遊騎兵左投希尼（Andrew Heaney）面對太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）投出觸身球。3局上遊騎兵強打塞米恩也被太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）回敬一球。4局上塞米恩從瓦德茲手中敲出兩分砲報酬，並對著瓦德茲噴垃圾話。

5局上塞米恩再度安打上壘，隨後形成滿壘。賈西亞把握機會轟出滿貫砲，回到本壘時，希米恩和賈西亞與太空人捕手馬多納度吵架，兩隊板凳因此清空，還好沒有發生嚴重肢體衝突，塞米恩和馬多納度則被趕出場。

塞米恩賽後受訪時回憶衝突當下，「我對馬多納度說，『我告訴過你，我們會贏下比賽。』突然間他們板凳席球員都在那，我們兩個都被趕出場。我不想被趕出場，我只是在和他說話。」

塞米恩也說明自己不開心的原因，「很明顯，希尼不是故意丟中艾瓦瑞茲。但我可是被一個伸卡球投手（瓦德茲）用四縫線速球丟中，我覺得這是故意的。」

馬多納度則解釋為何會發生衝突，「兩名球員相互競爭並爭吵，兩隊都想要贏，這是球場上經常發生的事。」

遊騎兵終場以13：5大勝太空人，目前在美聯西區領先太空人2場勝差。塞米恩被趕出場前3支3，貢獻2分打點；馬多納度只有1個打席，遭到三振。

太空人 遊騎兵

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