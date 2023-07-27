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MLB／卸下心中大石 洛登終於拿到轉隊洋基首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
苦吞3連敗的洛登（Carlos Rodon）今日先發面對大都會，繳出洋基生涯代表作，主投5.2局被敲4支安打僅失1分，投出4次三振和3次保送，終場洋基便以3比1收下勝利， 路透社
苦吞3連敗的洛登（Carlos Rodon）今日先發面對大都會，繳出洋基生涯代表作，主投5.2局被敲4支安打僅失1分，投出4次三振和3次保送，終場洋基便以3比1收下勝利， 路透社

苦吞3連敗的洛登（Carlos Rodon）今日先發面對大都會，終於拿到轉隊洋基後的首勝，主投5.2局被敲4支安打僅失1分，投出4次三振和3次保送，洋基以3：1在地鐵大戰扳回一城，

洛登傷癒歸隊後持續爆炸，今日終於在自家主場一吐怨氣，面對同城兄弟大都會，僅讓尼莫（Brandon Nimmo）在3上敲出高飛犧牲打掉1分，率領洋基贏球，確定拿到勝利後他才將心中的那塊大石給卸下，「我在前三次先發就想拿下勝利了，但現在也不晚」，洛登表示，「能夠拿下首勝真是太好了。這是我想要建立的東西。」

值得一提的是洛登在比賽中也展現運動家風度，4局上一顆失投直球打到大都會的麥尼爾（Jeff McNeil）背部，讓他當下痛到倒在地上，更直接將頭盔丟到旁邊。麥尼爾因觸身球上壘後，洛登則往一壘方向表示歉意。

5局上2出局後洛登遭換下場，原本他想繼續投下去，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）已作出決定，退場後他也接受滿場洋基迷的歡呼，「很高興聽到球迷們對表演感到滿意。」

洋基後面投手4場也全力守住洛登的勝投，接力封鎖大都會打者，金恩（Michael King）0.1局中繼成功，培洛塔（Wandy Peralta）、康利（Tommy Kahnle）各吃下1局，終結者霍姆斯（Clay Holmes）9上登板送出三上三下，拿下本季第14次救援成功。

洋基打線方面以貝德（Harrison Bader）發揮最出色，單場4支3、並兩次回到本壘，游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）都有安打和打點表現，培拉薩（Oswald Peraza）雖然沒有安打但也有敲出1分打點。

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