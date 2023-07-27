MLB／天使得到吉歐利托後突破豪華稅線 洛媒看好休賽季續簽

天使隊今天發動交易，換回白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）。《橘郡紀事報》記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）指出，這筆交易完成後，天使的團隊薪資突破豪華稅門檻。

這筆交易中天使送出的捕手奎羅（Edgar Quero）是自家農場第2名、百大新秀第68名；左投布希（Ky Bush）則是自家農場第3名，非百大新秀。

弗雷契爾指出，這筆交易完成後，天使的團隊薪資已突破豪華稅門檻。吉歐利托本季結束後將成為自由球員，弗雷契爾分析，「吉歐利托是南加州人，如果未來2個月一切順利，天使休賽季有機會續簽他。」

吉歐利托本季先發21場，拿下6勝6敗、防禦率3.79。他上次出賽是台灣時間本周一，面對雙城隊主投5局0失分，送出9次三振。弗雷契爾表示，吉歐利托加盟天使後，最快本周末面對藍鳥的系列賽就能先發。