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MLB／天使喊當買家立刻出手 換來白襪1先發、1後援投手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使喊當買家後立刻從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托。 美聯社
天使喊當買家後立刻從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托。 美聯社

美職天使隊真的改當買家，今天從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），補強投手深度，也代表會留下大谷翔平、持續朝季後賽邁進。

根據大聯盟官網報導，天使隊跟白襪隊進行交易，以左投布希（Ky Bush）、捕手奎羅（Edgar Quero）兩名小聯盟潛力新秀，換來具有即戰力的吉歐利托、羅培茲。

29歲的吉歐利托生涯第8個大聯盟賽季，其中第1年效力國民隊，其他7年都在白襪隊，今年球季21場先發拿下6勝6敗、防禦率3.79，121局投出131次三振，三振數排名美聯第10，2019、2020年都在塞揚獎票選前10名內，2020年還曾投出過無安打比賽。

後援投手羅培茲。 路透社
後援投手羅培茲。 路透社

同樣29歲的羅培茲今年後援出賽43場、投42局，成績是2勝5敗4次救援成功、防禦率4.29，近期連8場出賽沒掉分，而且自5月14日（美國時間）以來的防禦率是1.75。

「運動畫刊」今天才撰文指出，天使隊決定留下大谷翔平、改當買家，目標是補強先發、後援投手各1人，如今交易動態完全符合，而目前52勝49敗的天使隊在美聯西區排名第三，距離美聯外卡第三的藍鳥隊有4場勝差，仍有機會爭取季後賽。

天使 白襪 大谷翔平

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