聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／交易大限前洋基獲喜訊 賈吉預計在金鶯系列賽回歸
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）缺陣近2個月後，終於傳出好消息，若沒有意外發生，賈吉將在台灣時間周六、洋基作客金鶯三連戰時回歸球隊。
據《紐約郵報》記者強納森（Greg Joyce）的報導指出，目前還無法確定賈吉在打擊上還能替洋基貢獻多少產能，因為他曾透露自己接下來必須忍痛上場。
不過有沒有這位強打對洋基來說相當重要，因為自6月初賈吉因為接球導致腳趾受傷後，洋基的打線變得相當疲軟，平均每場比賽僅能打下3.9分，只拿下18勝23敗，從美聯外卡第3掉落到離外卡還有2.5場勝差。
賈吉回歸後將決定洋基的命運，距離交易截止日前還有幾天的時間，期間將和金鶯、光芒等同分區球隊交手，屆時戰績出現什麼樣的變化，都將決定洋基接下來的操盤方向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言