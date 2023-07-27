MLB／交易大限前洋基獲喜訊 賈吉預計在金鶯系列賽回歸　

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）缺陣近2個月後，終於傳出好消息，若沒有意外發生，賈吉將在台灣時間周六、洋基作客金鶯三連戰時回歸球隊。

據《紐約郵報》記者強納森（Greg Joyce）的報導指出，目前還無法確定賈吉在打擊上還能替洋基貢獻多少產能，因為他曾透露自己接下來必須忍痛上場。

不過有沒有這位強打對洋基來說相當重要，因為自6月初賈吉因為接球導致腳趾受傷後，洋基的打線變得相當疲軟，平均每場比賽僅能打下3.9分，只拿下18勝23敗，從美聯外卡第3掉落到離外卡還有2.5場勝差。

賈吉回歸後將決定洋基的命運，距離交易截止日前還有幾天的時間，期間將和金鶯、光芒等同分區球隊交手，屆時戰績出現什麼樣的變化，都將決定洋基接下來的操盤方向。