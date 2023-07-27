快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／交易大限前洋基獲喜訊 賈吉預計在金鶯系列賽回歸　

聯合新聞網／ 綜合報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）將決定洋基的命運。 路透社
「法官」賈吉（Aaron Judge）將決定洋基的命運。 路透社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）缺陣近2個月後，終於傳出好消息，若沒有意外發生，賈吉將在台灣時間周六、洋基作客金鶯三連戰時回歸球隊。

據《紐約郵報》記者強納森（Greg Joyce）的報導指出，目前還無法確定賈吉在打擊上還能替洋基貢獻多少產能，因為他曾透露自己接下來必須忍痛上場。

不過有沒有這位強打對洋基來說相當重要，因為自6月初賈吉因為接球導致腳趾受傷後，洋基的打線變得相當疲軟，平均每場比賽僅能打下3.9分，只拿下18勝23敗，從美聯外卡第3掉落到離外卡還有2.5場勝差。

賈吉回歸後將決定洋基的命運，距離交易截止日前還有幾天的時間，期間將和金鶯、光芒等同分區球隊交手，屆時戰績出現什麼樣的變化，都將決定洋基接下來的操盤方向。

連戰 紐約

延伸閱讀

MLB／賈吉本周六回歸救洋基？ 教頭：不排除任何可能

MLB／賈吉受傷後首次實戰打擊練習 隊友羅艾西加全力投

MLB／洋基一半歡喜一半憂　捕手崔維諾報銷、賈吉進行打擊訓練

MLB／大谷翔平挑戰美聯最多轟紀錄 賈吉點出關鍵樂觀其成

相關新聞

MLB／不賣大谷翔平了 天使隊要改當買家競爭季後賽

大聯盟球員交易時間將在美國時間8月1日截止，天使隊球星大谷翔平一直是傳聞焦點，不過根據「運動畫刊」指出，天使隊決定不賣了...

MLB／天使喊當買家立刻出手 換來白襪1先發、1後援投手

美職天使隊真的改當買家，今天從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reyna...

MLB／張育成遇大聯盟三振王吞K 跑回超前分參與紅襪逆轉秀

紅襪隊旅美台將張育成今天吞下2K，不過一次因失誤上壘讓他跑回紅襪隊超前分，以5：3逆轉擊敗勇士隊，張育成最近11場先發游...

MLB／菊池雄星單季8勝寫新高 6局8K壓道奇關鍵在兩球路

藍鳥隊日籍投手菊池雄星今天先發6局送出8次三振、僅失1分，封鎖道奇隊，幫助藍鳥隊以8：1獲勝，他也收下本季第8勝寫大聯盟...

MLB／交易大限前洋基獲喜訊 賈吉預計在金鶯系列賽回歸　

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）缺陣近2個月後，終於傳出好消息，若沒有意外發生，賈吉將在台灣時間周六、洋基作客金鶯三連戰時回歸球隊。 據《紐約郵報》記者強納森（Greg Joyce）

MLB／大谷翔平提前一天登板 天使教頭解釋原因

天使隊今天與老虎隊之戰因雨延賽，明天改打雙重賽，天使隊順勢將大谷翔平登板日提前一天，在雙重賽首戰先發，總教練尼文（Phi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦