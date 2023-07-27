快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

MLB／海盜小將故意丟觸身球遭禁賽3場 教士馬恰多嘆人心不古　

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多（Manny Machado） 路透社
馬恰多（Manny Machado） 路透社

教士昨日在自家主場迎戰海盜，海盜隊後援投手帕多摩（Angel Perdomo）挨轟後，「故意」往教士馬恰多Manny Machado）投出觸身球，今日聯盟判罰結果出爐，將禁賽3場。

事情發生在7局下，帕多摩在壘上無人的情況下登板，不過馬上就被索托（Juan Soto）敲了一發陽春炮，後面直接投出一顆98英里的快速球往馬恰多身上招呼，裁判隨後直接將帕多摩趕出場。

「老實說，我也會生氣」馬恰多賽後受訪提到這記觸身球，「看來現在的人都不再尊重別人了。」

帕多摩除了禁賽處分外還將面臨罰款的問題，而海盜隊教頭薛爾頓（Derek Shelton）也因此被禁賽一場，2人都沒有選擇上訴。

炸彈 裁判 海盜 馬恰多 教士 Manny Machado Juan Soto

延伸閱讀

MLB／教士還要繼續拚？傳拒絕交易史奈爾和海德

MiLB／李晨薰旅美生涯初登板 張弘稜升上海盜1A

守哪裏都很行的超級工具人 金河成值得一座金手套

MLB／首度對戰「投手大谷」 海盜教頭盛讚「80年一遇」

相關新聞

MLB／不賣大谷翔平了 天使隊要改當買家競爭季後賽

大聯盟球員交易時間將在美國時間8月1日截止，天使隊球星大谷翔平一直是傳聞焦點，不過根據「運動畫刊」指出，天使隊決定不賣了...

MLB／天使喊當買家立刻出手 換來白襪1先發、1後援投手

美職天使隊真的改當買家，今天從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reyna...

MLB／張育成遇大聯盟三振王吞K 跑回超前分參與紅襪逆轉秀

紅襪隊旅美台將張育成今天吞下2K，不過一次因失誤上壘讓他跑回紅襪隊超前分，以5：3逆轉擊敗勇士隊，張育成最近11場先發游...

MLB／菊池雄星單季8勝寫新高 6局8K壓道奇關鍵在兩球路

藍鳥隊日籍投手菊池雄星今天先發6局送出8次三振、僅失1分，封鎖道奇隊，幫助藍鳥隊以8：1獲勝，他也收下本季第8勝寫大聯盟...

MLB／交易大限前洋基獲喜訊 賈吉預計在金鶯系列賽回歸　

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）缺陣近2個月後，終於傳出好消息，若沒有意外發生，賈吉將在台灣時間周六、洋基作客金鶯三連戰時回歸球隊。 據《紐約郵報》記者強納森（Greg Joyce）

MLB／大谷翔平提前一天登板 天使教頭解釋原因

天使隊今天與老虎隊之戰因雨延賽，明天改打雙重賽，天使隊順勢將大谷翔平登板日提前一天，在雙重賽首戰先發，總教練尼文（Phi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦