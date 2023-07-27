MLB／海盜小將故意丟觸身球遭禁賽3場 教士馬恰多嘆人心不古
教士昨日在自家主場迎戰海盜，海盜隊後援投手帕多摩（Angel Perdomo）挨轟後，「故意」往教士馬恰多（Manny Machado）投出觸身球，今日聯盟判罰結果出爐，將禁賽3場。
事情發生在7局下，帕多摩在壘上無人的情況下登板，不過馬上就被索托（Juan Soto）敲了一發陽春炮，後面直接投出一顆98英里的快速球往馬恰多身上招呼，裁判隨後直接將帕多摩趕出場。
「老實說，我也會生氣」馬恰多賽後受訪提到這記觸身球，「看來現在的人都不再尊重別人了。」
帕多摩除了禁賽處分外還將面臨罰款的問題，而海盜隊教頭薛爾頓（Derek Shelton）也因此被禁賽一場，2人都沒有選擇上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言