MLB／海盜小將故意丟觸身球遭禁賽3場 教士馬恰多嘆人心不古　

教士昨日在自家主場迎戰海盜，海盜隊後援投手帕多摩（Angel Perdomo）挨轟後，「故意」往教士馬恰多（Manny Machado）投出觸身球，今日聯盟判罰結果出爐，將禁賽3場。

事情發生在7局下，帕多摩在壘上無人的情況下登板，不過馬上就被索托（Juan Soto）敲了一發陽春炮，後面直接投出一顆98英里的快速球往馬恰多身上招呼，裁判隨後直接將帕多摩趕出場。

Angel Perdomo drills Manny Machado with a 98 mph fastball after he gave up a home run and Manny did not like it



Perdomo has been ejected pic.twitter.com/YlzwVMXi55 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年7月26日

「老實說，我也會生氣」馬恰多賽後受訪提到這記觸身球，「看來現在的人都不再尊重別人了。」

帕多摩除了禁賽處分外還將面臨罰款的問題，而海盜隊教頭薛爾頓（Derek Shelton）也因此被禁賽一場，2人都沒有選擇上訴。