MLB／菊池雄星單季8勝寫新高 6局8K壓道奇關鍵在兩球路

藍鳥隊日籍投手菊池雄星今天先發6局送出8次三振、僅失1分，封鎖道奇隊，幫助藍鳥隊以8：1獲勝，他也收下本季第8勝寫大聯盟生涯新高，對自己的速球、滑球呈現直呼滿意。

菊池雄星開賽有些不穩，首局就被連敲2安、2局下則製造滿壘危機，但都能靠三振化險為夷，第3局更投出3連K，第4、5局則是雙殺守備幫忙，最終以103球投完6局，寫下本季用球數新高，被敲7支安打僅在6局下丟掉1分，賽後防禦率3.79。

藍鳥總教練總教練史奈德（John Schneider）表示，球隊能夠贏球是從菊池雄星開始，「他為比賽定調，從一些麻煩中脫身，也製造幾次雙殺。」

菊池雄星表示：「今天速球狀況很好，球速能拉到97哩，變化球也投得不錯，特別是滑球，能夠製造打者揮空。」菊池今天投了50顆速球、30顆滑球以及19顆曲球。

藍鳥贏球後戰績為57勝46敗，在美聯東區排第3，距離龍頭金鶯隊有5.5場勝差，另外在美聯外卡排名第3，菊池雄星認為球隊仍有競爭力，「要贏下美東冠軍是還有幾場要追，但球隊氣氛很好，我們都有著奪冠的目標，這還是放在我們腦中。」