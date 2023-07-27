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MLB／張育成遇大聯盟三振王吞K 跑回超前分參與紅襪逆轉秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊旅美台將張育成今天被大聯盟三振王賞了2K，但跑回超前分參與紅襪逆轉秀。 美聯社
紅襪隊旅美台將張育成今天被大聯盟三振王賞了2K，但跑回超前分參與紅襪逆轉秀。 美聯社

紅襪隊旅美台將張育成今天吞下2K，不過一次因失誤上壘讓他跑回紅襪隊超前分，以5：3逆轉擊敗勇士隊，張育成最近11場先發游擊時，紅襪戰績8勝3敗。

張育成今天擔任先發游擊手、第9棒，前兩打席面對大聯盟三振王史泰德（Spencer Strider）一籌莫展，3局下、5局下都被外角滑球吊到，揮棒落空三振。

不過7局下1出局、一壘有人紅襪隊2：3落後時，張育成面對中繼上場的強森（Pierce Johnson），這次將外角滑球打成中間方向滾地球，球彈進二壘手奧比斯（Ozzie Albies）手套後掉出來，一壘跑者因失誤上二壘，張育成則是野手選擇上壘。

接下來紅襪隊2出局後推進到二三壘，透納（Justin Turner）一棒將球打到左外野「綠色怪物」牆上，送回兩名跑者，張育成是超前分。

紅襪隊6局上因為奧比斯三分砲一度落後，6局下狄佛斯（Rafael Devers）陽春砲先打破鴨蛋，7局下又靠著卡薩斯（Triston Casas）開轟追近分差，才有透納的逆轉安打，8局下杜沃（Adam Duvall）陽春砲追加1分。

張育成今天3打數無安打，打擊率下滑到1成71，另吞下2次三振，但有1得分，守備也參與兩次雙殺，連續10場先發游擊，持續穩定紅襪隊中心防線。

史泰德6.1局投出10次三振，不過被敲6支安打，丟掉3分（2分責失）無關勝敗，本季三振數來到199K；紅襪新秀貝約（Brayan Bello）先發6局掉3分也是無關勝敗，勝投落在中繼1局無失分的賈克（Joe Jacques）身上。

紅襪 張育成

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