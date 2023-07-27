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MLB／道奇送走「雷神」辛德賈德 換來守護者游擊羅沙里歐

聯合新聞網／ 綜合報導
「雷神」辛德賈德被道奇交易到守護者。 法新社
「雷神」辛德賈德被道奇交易到守護者。 法新社

道奇隊今天和守護者隊達成交易，道奇送出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），得到游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）。

現年30歲的辛德賈德本季以1年1300萬美元合約加盟道奇，但他表現不如預期，先發12場，戰績1勝4敗、防禦率高達7.16，每局被上壘率（WHIP）為1.45，主投55.1局就挨了12發全壘打，被打擊率0.313。他在美國時間6月8日因右手食指起水泡進傷病名單後，缺陣至今。

守護者將游擊手羅沙里歐送到道奇。 美聯社
守護者將游擊手羅沙里歐送到道奇。 美聯社

現年27歲的羅沙里歐本季已出賽94場，累積3轟、9次盜壘及40分打點，打擊率0.265，整體攻擊指數（OPS）0.675，他今年季後將成為自由球員。

羅沙里歐本季在游擊防區守備表現不佳，根據《Baseball Savant》統計，羅沙里歐在游擊防區的出局製造值（OAA）-15，先前從紅襪隊交易來的工具人赫南德茲（Enrique Hernández）游擊OAA為-13。

《紐約郵報》記者海曼（Joe Heyman）指出，道奇在這筆交易還送出現金，守護者則不會釋出辛德賈德。

Noah Syndergaard 道奇 守護者

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