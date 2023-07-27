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MLB／大谷翔平提前一天登板 天使教頭解釋原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
因應單日雙重戰，大谷翔平登板日提前一天。 美聯社
因應單日雙重戰，大谷翔平登板日提前一天。 美聯社

天使隊今天與老虎隊之戰因雨延賽，明天改打雙重賽，天使隊順勢將大谷翔平登板日提前一天，在雙重賽首戰先發，總教練尼文（Phil Nevin）解釋，擔心大谷打完雙重賽再登板，可能負擔過大。

大谷翔平原本預定在29日先發對上藍鳥隊，不過配合賽程調整，尼文與大谷翔平溝通後，決定讓他在雙重賽首戰先發，山多瓦（Patrick Sandoval）擔任第二戰先發投手。

尼文解釋，如果雙重賽打者翔平都要上場打擊，加上打完要從底特律移動到多倫多，對要登板的投手大谷來說負擔會太大。

雖然天使隊要競爭季後賽，讓大谷對上外卡對手藍鳥隊會是較佳安排，但尼文認為，所有比賽都很重要，「我們需要狀態最好的大谷翔平，和他坐下來談過後，他比任何人都了解自己的身體，經過仔細考慮後，我們覺得他在周四（美國時間）登板較佳。」

大谷翔平 天使 藍鳥

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