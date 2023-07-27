MLB／張育成「得點圈之鬼」 穩居紅襪游擊

紅襪隊台灣好手張育成化身「得點圈之鬼」，連續4場出賽攻下打點寫下生涯次高，本季得點圈打擊率達3成20，站穩游擊地位，紅襪在4選3的選擇題中，將赫南德茲換到道奇隊。

張育成連9場擔任先發游擊手，昨面對勇士隊3打數1安打，就是在5局下得點圈有人時敲出，有1分打點、1得分，幫助球隊贏球，同場加演本季第3次盜壘成功，生涯4盜追平胡金龍的台將紀錄。

張育成從22日起連續4場貢獻打點，僅次於前年連6場打點紀錄，雖本季打擊率僅1成77，但得點圈有人25打數8安打。

紅襪昨以火力壓制聯盟勝率最高的勇士，全場敲12安打，吉田正尚3安打、2打點，包含8局下兩分砲，打擊率3成20居美聯打擊王；不過他在3局下跑壘失誤，也製造大聯盟史上第2次「中外野傳一壘傳三壘」罕見三殺守備，前一次已是1884年。