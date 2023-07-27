快訊

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成「得點圈之鬼」 穩居紅襪游擊

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
張育成連續4場比賽敲回打點寫下生涯次高。 路透社
張育成連續4場比賽敲回打點寫下生涯次高。 路透社

紅襪隊台灣好手張育成化身「得點圈之鬼」，連續4場出賽攻下打點寫下生涯次高，本季得點圈打擊率達3成20，站穩游擊地位，紅襪在4選3的選擇題中，將赫南德茲換到道奇隊。

張育成連9場擔任先發游擊手，昨面對勇士隊3打數1安打，就是在5局下得點圈有人時敲出，有1分打點、1得分，幫助球隊贏球，同場加演本季第3次盜壘成功，生涯4盜追平胡金龍的台將紀錄。

張育成從22日起連續4場貢獻打點，僅次於前年連6場打點紀錄，雖本季打擊率僅1成77，但得點圈有人25打數8安打。

紅襪昨以火力壓制聯盟勝率最高的勇士，全場敲12安打，吉田正尚3安打、2打點，包含8局下兩分砲，打擊率3成20居美聯打擊王；不過他在3局下跑壘失誤，也製造大聯盟史上第2次「中外野傳一壘傳三壘」罕見三殺守備，前一次已是1884年。

延伸閱讀

MLB／張育成化身得點圈之鬼連4場打點 紅襪勝王者勇士

MLB／張育成卡穩先發游擊後 紅襪將赫南德茲送回道奇

MLB／紅襪內野面臨「4選3」美媒看好張育成和雷耶斯

MLB／挨球吻無大礙 張育成幽默發文：一秒變拳擊手

相關新聞

MLB／張育成化身得點圈之鬼連4場打點 紅襪勝王者勇士

紅襪隊台灣好手張育成化身「得點圈之鬼」，今天得點圈有人時敲安，連續4場比賽敲回打點寫下生涯次高，本季打擊率1成77，但得...

MLB／大谷翔平吞K後罕見怒噴主審 天使教頭：沒看過他這樣

大谷翔平今天在比賽中不滿好球帶，動怒向主審抱怨。天使總教練尼文（Phil Nevin）也感到驚訝，賽後受訪時直呼沒看過大谷這樣。 6局上大谷翔平打擊時，在2好1壞時面對低角度球路選擇不揮棒，但主

MLB／大谷翔平最可能去哪？ ESPN記者：美東3強都想要

天使隊明星賽後越打越好，距離美聯外卡第3的藍鳥隊只剩3.5場勝差。不過還是有許多球隊想要得到他，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）爆料，美聯東區前3的金鶯、光芒及藍鳥最有可能得到他。

MLB／賈吉本周六回歸救洋基？ 教頭：不排除任何可能

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天開始在塔帕灣基地進行5局模擬賽，包含打擊、跑壘和守備，有機會在台灣時間本周六面對金鶯隊的系列賽復出。 賈吉6月初撞上道奇隊球場外野牛棚大門，導致右

MLB／張育成「得點圈之鬼」 穩居紅襪游擊

紅襪隊台灣好手張育成化身「得點圈之鬼」，連續4場出賽攻下打點寫下生涯次高，本季得點圈打擊率達3成20，站穩游擊地位，紅襪...

MLB／代打一棒擊沉！卡洛爾致勝三壘安打助響尾蛇止5連敗

響尾蛇隊今天在主場迎戰紅雀隊，卡洛爾（Corbin Carroll）今天未擔任先發，不過8局下代打敲出帶有2分打點的致勝三壘安打，幫助響尾蛇以3：1擊敗紅雀，中止近期的5連敗。 紅雀在3局下發動

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦