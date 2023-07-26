MLB／大谷翔平吞K後罕見怒噴主審 天使教頭：沒看過他這樣

大谷翔平今天在比賽中不滿好球帶，動怒向主審抱怨。天使總教練尼文（Phil Nevin）也感到驚訝，賽後受訪時直呼沒看過大谷這樣。

6局上大谷翔平打擊時，在2好1壞時面對低角度球路選擇不揮棒，但主審認定好球三振，令大谷忍不住撇嘴苦笑，搖著頭離開打擊區。回到休息室後大谷忍不住又怒噴幾句話，尼文也趕緊安撫大谷的情緒。

I just want Shohei to be happy. Who do I need to fight?



pic.twitter.com/F1BDv2Q8zq — Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年7月26日

尼文賽後被問到大谷生氣一事，他說，「我從沒看過大谷對主審這樣說話，所以這告訴我，那不是好球。」

大谷翔平今天3打數無安打，吞下2次三振，選到2次保送。天使在延長賽靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）敲出致勝安打，以7：6驚險擊敗老虎隊，目前戰績52勝49敗，距離美聯外卡第3的藍鳥隊只剩3.5場勝差。